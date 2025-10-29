Ministro de la Producción asegura que vencerán a la delincuencia: "Así como derrotamos al terrorismo"

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde que fue designado como presidente interino de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí aseguró que su gestión le hará frente a la ola de criminalidad que azota el país desde hace algunos años.

A partir de ahí, el Ejecutivo aplicó una serie de medidas para endurecer la labor de las fuerzas del orden como declarar estado de emergencia en Lima y Callao y realizar diferentes operativos al interior de los penales del país.

Al igual que el terrorismo, derrotarán a la delincuencia

Otro que se mostró optimista frente a esta situación es el ministro de la Producción, César Quispe quien aseguró que el gobierno de José Jerí viene aplicando medidas extraordinarias para frenar la ola se sicariato y extorsión que a diario cobra decenas de vidas.

En esa misma línea, el integrante del Consejo de Ministros dejó en claro que este trabajo no es solo del Ejecutivo ya que necesita la ayuda de todos los niveles de mando, así como de la ciudadanía y el propio Poder Judicial.

"Somos un gobierno que está en constante aplicación de las medidas que se han aplicado, es un estado de emergencia diferente donde el presidente de la República lidera personalmente, los ministros también estamos acompañando ya que este es un trabajo en equipo, no solamente del Ejecutivo sino de los tres niveles de gobierno, el Poder Judicial y de la ciudadanía", indicó.

Finalmente, dio su palabra de que esta gestión acabará con la delincuencia tal como se hizo con el terrorismo a finales de los años 80 e inicios de la década de los 90.

#EnVivo



César Quispe, ministro de la Producción: Así como derrotamos al terrorismo, haremos lo mismo con la delincuencia



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/CPhWCtWRLG — Canal N (@canalN_) October 29, 2025

"Este es un trabajo diario, no nos va derrotar la delincuencia. Así como derrotamos al terrorismo, lo estamos enfrentando y lo vamos a derrotar", añadió.

Descartan toque de queda en Lima y Callao

En los últimos días, se especuló sobre la posibilidad de ajustar aún más las medidas impuestas en Lima y Callao con el estado de emergencia. Una de ellas fue la posible declaración de un toque de queda en toda la ciudad con la finalidad de evitar el transito nocturno de personas.

Sin embargo, el propio presidente José Jerí descartó esta posibilidad asegurando que la Policía Nacional puede hacerse cargo de esta situación sin radicalizar las restricciones.

De esta manera, el ministro de la Producción, César Quispe, aseguró que el actual gobierno vencerá a la delincuencia tal como sucedió en la época del terrorismo.