Día Mundial del Gamer: Este 29 de agosto se celebra el desarrollo e importancia de los videojuegos

Lo que inició como una forma de entretenimiento, con el tiempo se convirtió incluso en una profesión. El Día Mundial del Gamer. que se celebra cada 29 de agosto desde el 2008, reconoce el crecimiento y la importancia que los videojuegos han tenido en la vida de los más de 3 mil millones de usuarios en el mundo.

Estudios respaldan su uso

Según el portal Exploding Topics, existe una comunidad de 3 mil 320 millones de personas que se identifican como gamers en el planeta. Esto la convierte en una de las más grandes y diversas en el mundo digital. En Perú, la estimación es que 11 millones de ciudadanos se consideran parte.

Un estudio publicado en Nature Human Behaviour por parte de la Universidad de Osaka, en 2024, evidenciaba que los videojuegos no solo son un pasatiempo, sino que están relacionados con el bienestar mental. Además, dedicarle tres horas al día mejorarían la capacidad cognitiva.

"El estudio reveló mejoras sustanciales en el bienestar mental: poseer una Nintendo Switch mejoró la salud mental en 0,60 desviaciones estándar, mientras que el PlayStation 5 mejoró en 0,12 la desviaciones estándar. Además, poseer una PS 5 aumentó la satisfacción con la vida en 0,23 desviaciones estándar" señala la investigación.

Estudio de la Universidad de Osaka.

Además, un informe del portal Alzheimer's Research & Therapy, señala que cerca del 29 % de quienes juegan videojuegos tienen más de 50 años y que esta práctica reduce riesgos de deterioro cognitivo. Por tal motivo, el Día del Gamer celebra que los juegos de video van más allá de una forma de distracción y aporta en el desarrollo, salud y aprendizaje.

Cifras en Perú

De acuerdo al estudio Target Group Index de Kantar IBOPE Media, en el país, 57 % de usuarios de internet juegan videojuegos. De este porcentaje, el 37 % afirma que juega al menos cuatro veces alguno a la semana.

En 2023, la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos inauguró la 'Videna de los e-Sports, ubicado en el distrito de La Molina. En su interior cuenta con 80 consolas de varias versiones de PlayStation y computadoras de última generación, que sirven para el entrenamiento de los jugadores de deportes electrónicos e In-Game.

La 'Videna de los E-Sports'.

De este modo, este 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer, una iniciativa nacida en 2008 y que se ha mantenido vigente. Esta fecha conmemora la relevancia que han tenido en la vida diaria de las personas, pasando de ser un simple pasatiempo a una profesión.