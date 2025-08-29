Michael Jackson en la eternidad: El 'Rey del Pop' estaría cumpliendo 67 años hoy

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Un día como hoy, 29 de agosto, pero de 1958 nació Michael Jackson, en Indiana (Estados Unidos), reconocido mundialmente como el 'Rey del Pop'. No solo fue cantante, fue un fenómeno cultural que transformó la industria de la música, la moda e inclusive la forma de bailar. Su legado prevalece a pesar del tiempo y hoy estaría cumpliendo 67 años.

El camino al estrellato mundial

El intérprete de 'Billie Jean' comenzó su camino artísitico en los años 60 cuando junto a sus hermanos formó el grupo The Jackson 5, con los que publicó un total de 10 materiales discográficos hasta 1975. Sin embargo, durante 1971 inició su carrera solista mientras aún colaboraba con la agrupación.

The Jackson 5

Posteriormente, logró su gran estrellato durante la década de los 80 cuando publicó su disco 'Thriller' en 1982. Con este trabajo, Jackson rompió récords de ventas y fue muy aplaudido por la forma de concebir videos musicales como los realizados para los temas como 'Beat it', 'Smooth Criminal' o 'Billie Jean'.

Artista innovador y exitoso

El 'Rey del Pop' se solo marcó el ambiente de la música, sino que su versatilidad en el baile y la moda también lo caracterizaron. Movimientos populares como 'el paso lunar' y 'anti-gravity' lo convirtieron en ícono escénico. Con la publicación del álbum Bad (1987) logró posicionar 5 sencillos en el número 1 en el Billboard Hot 100. Más tarde demostró ser un artista camaleónico con canciones como 'Black or White' y 'Scream'.

A lo largo de su carrera Michael no se quedó encasillado en un solo género musical, sino que demostró ser capaz de mezclar géneros como el pop. rock, R&B y dance definiendo así un estilo único que es inspiración para artistas contemporáneos.

Fallecimiento

El 25 de junio de 2009, Michael Jackson falleció a causa de una intoxicación por un fármaco llamado propofol, dejando al mundo de la música totalmente conmocionado. Tuvo una despedida multitudinaria en su funeral llevado a cabo en el Staples Center, de los Ángeles, en el que estuvieron presentes sus familiares, amigos y colegas. Mientras que los restos del 'Rey del Pop' descansan en el cementerio Forest Lawn.

De este modo, este 29 de agosto, Michael Jackson, catalogado como el 'Rey del Pop', estaría cumpliendo 67 años. El popular artista no solo fue un cantante, sino que cambió para siempre la industria de la música, la moda e inclusive la forma de bailar.