Una noche para recordar

DORIAN regresa a Lima para celebrar 20 años de carrera

La banda española Dorian vuelve a Perú para conmemorar sus 20 años de trayectoria con un concierto único en el Centro de Convenciones Barranco este 20 de noviembre.

Dorian en Lima
Dorian en Lima (Foto: Difusión)

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 04/11/2025

La icónica banda española DORIAN, autora de éxitos como "La tormenta de arena" o "Los amigos que perdí", regresa a Perú para celebrar sus 20 años.

La cita será el 20 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco. Se trata de un concierto especial en el que la prestigiosa agrupación repasará temas de sus seis discos de estudio, para deleite de sus fanáticos, sin olvidar sus grandes éxitos.  

Hits que marcaron una época

La banda es conocida y respetada internacionalmente por su personal sonido, mezcla de post punk, new wave y música electrónica, y sus letras de corte existencialista, que fomentan la rebeldía y el espíritu crítico en sus oyentes.

La banda acumula centenares de millones de reproducciones de varios de sus éxitos, entre ellos el himno generacional "Cualquier otra parte" o la ya mencionada "La tormenta de arena", que fue track central de la película "Tres metros sobre el cielo", todo un fenómeno mundial.

Las entradas para esta cita ineludible ya se encuentran disponibles en la página de Joinnus.

Es así como los fans peruanos tendrán la oportunidad de disfrutar el tan esperado regreso a Lima de Dorian que promete ser una experiencia inolvidable para los amantes de la música alternativa. 

