Dragon Ball celebra 40 años con monedas de Goku que enloquecen a los fans

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Los fanáticos de Dragon Ball tienen un nuevo motivo para emocionarse. La Casa de la Moneda de Japón lanzó sets conmemorativos que incluyen monedas y medallas con la imagen de Goku, celebrando los 40 años del icónico manga, y ya se preparan para hacerse con ellas coleccionistas de todo el mundo.

Monedas 'proof' con Goku niño

Para quienes buscan algo más exclusivo, el set principal es toda una joya. Se compone de seis monedas de curso legal, de denominaciones entre 1 y 500 yenes, acuñadas en 2025, junto con una medalla de plata que muestra a Goku en su niñez en el anverso y el logotipo del 40 aniversario con acabado iridiscente en el reverso.

Estas monedas 'proof' se fabrican con una técnica especial que les da un brillo impresionante y resalta los relieves de sus motivos, haciendo que cada detalle de Goku se vea nítido y espectacular.

Se presenta en un estuche de cuero y tendrá un precio de 16 500 yenes, aproximadamente 110 dólares o 95,50 euros. La Casa de la Moneda ha limitado la tirada a 25 000 unidades, por lo que no será fácil conseguirlas.

Medalla de cobre con Goku adulto

Para los fans que quieren algo más accesible, también habrá un set de cobre rojo con Goku adulto en el anverso y la esfera de dragón de cuatro estrellas en el reverso, presentado en un estuche especial. Este set tendrá un precio de 3 100 yenes, unos 20 dólares, y se producirá en 60 000 unidades.

Las solicitudes para adquirir ambas colecciones se abrirán desde este viernes hasta el 25 de septiembre, a través de correo postal o en la tienda en línea de la Casa de la Moneda.

En caso de que la demanda supere la oferta, los compradores serán seleccionados mediante sorteo, así que los coleccionistas deberán estar atentos y rápidos para no quedarse fuera.

¿Qué es Dragon Ball?

Dragon Ball es un famoso manga y anime japonés creado por Akira Toriyama en 1984, que cuenta las aventuras de Goku, un niño con cola de mono y fuerza sobrehumana, mientras busca las legendarias Esferas del Dragón que pueden conceder deseos.

La Casa de la Moneda de Japón lanzó estos sets conmemorativos para celebrar el 40 aniversario de Dragon Ball. Con monedas y medallas que muestran a Goku niño y adulto, los coleccionistas tienen ahora la oportunidad de adquirir piezas únicas que combinan historia, nostalgia y arte.