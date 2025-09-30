EMIL cautiva México y sorprende en el escenario junto a Piso 21

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El cantante EMIL volvió a pisar suelo mexicano con fuerza, energía y una conexión innegable con el público. En su reciente presentación en el Coca Cola Food Fest en la ciudad de Toluca, logró cautivar a más de 7.000 asistentes, consolidando su posición como el artista peruano con mayor proyección internacional. Además, sorprendió sobre el escenario interpretando junto a Piso 21 uno de sus populares temas.

El evento reunió a reconocidos artistas como Piso 21, Timo y talentos locales, pero EMIL se destacó con una actuación vibrante, donde interpretó sus canciones más populares y fue recibido con entusiasmo por los fans mexicanos. Tema tras tema, el público respondió con emoción, confirmando el crecimiento de su base de seguidores fuera del Perú.

Al finalizar su show, EMIL fue rodeado por más de 300 fans que le esperaban entre aplausos, selfies, firmas de autógrafos y muestras de cariño. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes de la noche aún estaba por llegar.

Una sorpresa inolvidable: EMIL cantó junto a Piso 21

En un gesto que emocionó a todos, los integrantes de Piso 21 invitaron a EMIL al escenario para interpretar juntos el éxito "Más de la una", sorprendiendo al público y provocando una verdadera ovación. La química entre los artistas fue evidente, y la presentación conjunta se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival.

Además, los miembros de Piso 21 no escatimaron elogios para EMIL, reconociendo su talento, profesionalismo y gran proyección artística. "Este chico tiene todo para llegar muy lejos", comentaron entre bastidores.

"Volver a México y recibir este nivel de cariño es algo que me llena el alma. Cantar con Piso 21 fue un sueño hecho realidad, y ver la reacción del público fue simplemente mágico", declaró EMIL tras bambalinas.

Cantante EMIL

Con varias invitaciones ya confirmadas para nuevas presentaciones en distintas ciudades mexicanas, EMIL continúa su ascenso en la música latina, llevando con orgullo el nombre del Perú y conquistando corazones en cada escenario que pisa.