Bad Bunny protagoniza 'rochoso' blooper en vivo al gritar "Chile" durante su primer concierto en Lima

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noche prometía ser perfecta, pero Bad Bunny terminó protagonizando un blooper en vivo al gritar "Chile" durante su primer concierto en Lima. El lapsus del 'Conejo Malo', ocurrido en un instante clave del espectáculo, desató sorpresa, risas y una ola de reacciones en redes sociales, donde el episodio se volvió rápidamente viral.

Bad Bunny y su 'rochoso' blooper

El viernes 16 de enero, el Estadio Nacional lucía repleto. Desde temprano, miles de fans esperaban con ansias el arranque del primer concierto de Bad Bunny en Lima, una fecha histórica para sus seguidores peruanos.

Todo parecía ir viento en popa, con el público totalmente entregado y una producción que elevaba la euforia minuto a minuto. La noche alcanzó su clímax cuando el artista puso fin al primer bloque del concierto con la aparición de Concho, el famoso sapo animado de "Debí tirar más fotos".

Entre aplausos, gritos y celulares al aire, el ambiente era de fiesta total. Acto seguido, Bad Bunny dio inicio al esperado segmento de 'La Casita', apareciendo en escena con una casaca inspirada en la bandera peruana, gesto que fue celebrado por todos.

Sin embargo, en medio de esa ovación, ocurrió lo impensado: el cantante gritó el nombre de "Chile", país que había sido su última parada antes de llegar a Lima.

El silencio incómodo duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que muchos asistentes se miraran entre sí, incrédulos por lo que acababan de escuchar.

Redes sociales estallan tras blooper

Como era de esperarse, todo quedó registrado. Los videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar.

Algunos tomaron el error con humor, otros expresaron su decepción y no faltaron quienes recordaron, con picardía, que el artista venía directamente desde el país vecino.

Aun así, el lapsus no opacó el espectáculo. Lejos de generar un rechazo generalizado, el blooper terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas del concierto.

Bad Bunny y su amor por Perú

Más allá del desliz, Bad Bunny dejó en claro durante toda la noche el gran cariño que siente por Perú. A lo largo del concierto, agradeció en reiteradas ocasiones el apoyo del público peruano, recordando el respaldo que ha recibido desde los inicios de su carrera.

Uno de los momentos más aplaudidos fue cuando uno de sus músicos interpretó 'El cóndor pasa', gesto que emocionó a los asistentes. Además, el propio Concho no dudó en elogiar al país, destacándolo como "la capital gastronómica del mundo".

Así, Bad Bunny protagonizó un blooper en vivo al gritar "Chile" durante su primer concierto en Lima, un error que sorprendió a sus fans, se viralizó en redes sociales y quedó como una anécdota más de una noche cargada de música, euforia y gestos de cariño hacia el público peruano.