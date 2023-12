Janet Barboza y Belén Estévez tienen fuerte discusión EN VIVO: "Yo tengo empresas, tú solo estás en América Hoy"

21/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

No soportaron. Belén Estévez y Janet Barboza protagonizaron una fuerte discusión durante una secuencia de juegos en 'América Hoy'. La conductora no pudo aguantar un comentario que la bailarina hizo y perdió los papeles asegurando que no tiene trabajo hace 10 años, pero la rubia la encaró diciendo que tiene varias empresas.

Todo ocurrió durante la visita de Belén Estévez al magazine matutino. La rubia dijo que Janet Barboza parecía estar muy cansada y atribuyó eso al fin de año, por lo que le recomendó darse unas vacaciones en la selva peruana. Sin embargo, la 'Rulitos' perdió los papeles y dejó entrever que Belén no tiene trabajo hace mucho tiempo.

"Te digo una cosa Belén. Cuando yo me voy de vacaciones te aseguro que al día siguiente tengo chamba, pero tú estás buscando chamba hace una década", dijo la conductora.

Belén Estévez pone en su sitio a Janet

El comentario de Janet Barboza enervó a la exparticipante de 'El gran chef: famosos', quién rápidamente le sacó en cara a la conductora que posee algunas empresas, además de realizar eventos durante todo el año.

"Señora, lo que pasa es que usted piensa que el único trabajo que puede tener un ser humano es trabajar en 'América Hoy'. Señora, yo tengo dos empresas, vendo productos naturales, vendo perfumes, muchos eventos", respondió.

Finalmente, 'Giselo' puso paños fríos y agregó la cuota de humor diciendo que Janet Barboza ya no estaba para esos trotes, e incluso dijo que debido a eso Nilver Huarac había terminado su relación contra 'Rulitos' hace mucho tiempo.

Belén Estévez quiere formar una familia

Después de confesar que se está sometiendo a un tratamiento para congelar sus óvulos, la exbailarina confesó que tiene muchas ganas de encontrar el amor, pues ya pasó los 40 años y tiene como meta formar una familia, pero advirtió que no por eso piensa estar con cualquier persona.

"Estoy soltera y sola siempre. Nada de 'picoteo', con pareja estable o nada. Tengo muchísimas ganas de enamorarme. Hace poco cumplí 42 años y no haber formado una familia hasta ahora es difícil. Sí, quisiera (ser madre), pero no con cualquier hombre", explicó.

Es así que, Belén Estévez habló sobre la posibilidad de ser madre y formar una familia, pues aseguró que tiene dos empresas, las cuales le sacó en cara a Janet Barboza durante una discusión en 'América Hoy'.