Exitosa cantante de pop anuncia el lanzamiento de su próximo disco en julio de este año

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Luego de muchas especulaciones en plataformas digitales y medios de comunicación, la cantante estadounidense de pop ha anunciado por medio de sus redes sociales el próximo lanzamiento de su octavo disco de estudio que se estrenará el 31 de julio de este año a través de Republic Records.

Regreso a la música después de dos años

La actriz y cantante Ariana Grande regresa a las listas de música con su más reciente proyecto titulado "Petal", así lo dio a conocer por su cuenta oficial de Instagram. Este anuncio ha generado mucha emoción en sus seguidores y colegas de la intérprete de "Seven rings" y "Thank u, next".

El nuevo disco de Ariana Grande contará con 12 canciones y ya se encuentra disponible para pre-orden en formatos digitales y físicos como vinilo, CD y cassette en la tienda oficial de la artista.

Además, se puede preguardar en las principales plataformas de streaming. De esta manera, cuando se haga el estreno mundial, la aplicación mandará una alerta como recordatorio para que los usuario escuchen en exclusiva el disco.

La compositora hizo el anuncio este día al revelar la portada del álbum, en la que aparece sonriendo en una imagen en blanco y negro capturada por la fotógrafa Katia Temkin, lo que muchos fans lo han interpretado como un reflejo de la etapa actual que vive la cantante.

El anuncio llega después de varios meses de señales claras. El 8 de abril de 2026, Ariana Grande compartió fotos desde el estudio de grabación.

Música luego de su más reciente actuación

El lanzamiento del disco "Petal" llega luego de un periodo de gran actividad de Ariana Granda fuera de la música. En este tiempo, estuvo enfocada en protagonizar la película Wicked y su secuela, la adaptación del exitoso musical de Broadway.

Además, en paralelo, Grande se prepara para iniciar su gira Eternal Sunshine Tour, que comenzará el 8 de junio y se extenderá hasta el 1 de septiembre, cerrando con diez conciertos en Londres.

Aunque la gira fue anunciada originalmente para promocionar su álbum anterior, el lanzamiento de "Petal" a mitad del recorrido abre la posibilidad de incluir nuevas canciones en el repertorio.

Asimismo, este tour marcará su regreso a los escenarios desde 2019 y permitirá que su público pueda apreciar sus más recientes proyectos que han marcado momentos importantes de su vida personal que ha sido plasmada en cada una de sus letras.