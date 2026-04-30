eFootball une el fútbol con el anime en una colaboración histórica con Naruto Shippuden: ¿Cómo funcionará?

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La empresa Konami acaba de dar un golpe en el mundo de los videojuegos al anunciar una colaboración histórica entre eFootball y Naruto Shippuden a través de un evento que será por tiempo ilimitado. Hay que señalar que anteriormente también realizó una con Oliver Atom y Benji Price, personajes de Los Supercampeones.

El fútbol y el anime se unen históricamente

eFootball la alternativa de fútbol gratuito de EA Sports FC realizó la impactante confirmación para atraer nuevos públicos: un crossover con Naruto Shippuden, la popular obra de Masashi Kishimoto.

En tal sentido, Konami ha publicado un tráiler absolutamente demencial en el que aparecen jugadores populares como Neymar Jr. del Santos, Takefusa Kubo de la Real Sociedad, Robert Lewandowski del FC Barcelona o Luka Modric del AC Milán, incluso exfutbolistas como Gareth Bale o Marcelo.

Cabe mencionar que en este audiovisual se muestra a los deportistas realizando movimientos especiales al estilo anime en los partidos. Asimismo, los personajes de Naruto aparecerán en las celebraciones de los goles, rompiendo así los límetes del simulador de fútbol.

Este evento marca el final de la campaña de eFootball por las mil millones de descargas, trayendo consigo una renovación visual y de contenido enfocada íntegramente en el universo de uno de los animes más populares a nivel mundial.

¿Cuál será el contenido de esta colaboración?

De acuerdo a las primeras filtraciones, la actualización introduce un "New Campaign Hub", es decir, un nuevo centro de campaña, dedicado exclusiavmente a Naruto, en la que los usuarios encontrarán misiones y desafíos específicos para obtener recompensas temáticas.

Lo anterior, sigue el modelo de colaboraciones previas con Captain Tsubasa y Yu-Gi-Oh!. Con la llegada de esta actualización, eFootball recibirá algunos coleccionables. Se agregarán cartas de jugador tipo Epic y Highlight con estéticas inspiradas en el anime de Naruto, diseños especiales y variantes de cartas en 3D vinculadas con personajes de la serie.

Cartas en 3D vinculadas con personajes de Naruto

Por el lado de las recompensas, se espera que los jugadores accdedan a los contratos, monedas, boosters y fichas de habilidad o posición. Asimismo, se anticipan los ya clásicos bonos de inicio de sesión así como la entrega de cartas gratuitas para facilitar la transición entre campañas tras el evento de los mil millones de descargas, que inicia este 30 de abril y culmina el próximo 14 de mayo.

Cabe resaltar, que el juego renovará su imagen de portada e incluirá elementos cosméticos como uniformes temáticos, elementos de estadio y animaciones de celebración de gol inspiradas en efectos visuales de los jutsu de los shinobi.

Como vemos, Konami sorprendió al anunciar que eFootball tendrá una colaboración histórica con Naruto Shippuden con una renovación visual y de contenido que une el fútbol con el anime.