Carlos Alcántara ROMPE SU SILENCIO tras separarse de su esposa: "Las historias de amor también se terminan"

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Para nadie es un secreto que Carlos Alcántara se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos de la farándula peruana. Por ello, la noticia de su separación con su esposa, Jossie Lindley, luego de más de 30 años, generó gran sorpresa en todo el público que sigue la carrera del actor desde sus primeras apariciones en Pataclaun.

'Cachín' rompe su silencio tras separarse de su esposa

Semanas atrás, exactamente sobre los últimos días del mes de febrero, el popular 'Cachín' comunicó a sus seguidores y a la opinión pública en general sobre al final de su matrimonio luego de más de 30 años.

Pero no fue hasta este último viernes 24 de abril donde Carlos Alcántara habló por primera vez sobre este hecho durante una entrevista con El Comercio. Ahí, el actor señaló que es un tema que no quería tocar, que ambos se tomaron un buen tiempo para llegar a esta decisión tan trascendente.

A su vez, indicó que todo este proceso de separación ha sido doloroso, pero también resaltó los buenos momentos que vivió con su aún esposa. Sin embargo, reconoció que los romances llegan a su fin a pesar del tiempo.

Carlos Alcántara y Jossie Lindley estuvieron juntos por más de 30 años.

"Ese es un tema personal que prefiero mantener en su lugar, pero yo no me separé en una semana. Creo que nadie se separa así. Las separaciones son dolorosas, duras. He tenido una vida hermosa al lado de mi esposa, a quien admiro y quiero mucho, pero las historias de amor también se terminan", indicó.

Preparación para el regreso de 'La Gran Sangre'

Como se sabe, Carlos Alcántara y todos los demás protagonistas de la aclamada saga de acción nacional 'La Gran Sangre' vienen realizando la grabación para lo que será la segunda parte de la película que llegará a las salas de cine del país en los próximos meses.

Por ello, 'Cachín' reveló que ha comenzado un régimen de entrenamiento físico para volver a estar a la altura de su personaje 'Dragón'. A su vez, indicó que este esfuerzo lo hubiera hecho con o sin la noticia del final de su matrimonio.

"Con o sin separarme, igual habría hecho todo lo que estoy haciendo para este personaje, porque necesitaba recuperar la fuerza y la vitalidad para volver a ser El Dragón", añadió.

De esta manera, Carlos Alcántara habló por primera vez de su separación con Jossie Lindley asegurando que ha sido un proceso largo y doloroso.