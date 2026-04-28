Spider‑Noir: Amazon lanza nuevo tráiler de la serie con Nicolas Cage y detalle único en su estética

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Prime Video lanzó el tráiler oficial de Spider‑Noir, la serie live‑action que trae de vuelta al universo arácnido en una versión oscura y adulta. El avance muestra a Nicolas Cage en el papel de Ben Reilly, un investigador privado marcado por su pasado como vigilante conocido como The Spider.

La producción destaca por su estética inspirada en el cine negro clásico y por ofrecer al público una experiencia única: la posibilidad de ver la serie en dos formatos, blanco y negro auténtico, evocando el estilo original de los cómics, o en color, para quienes prefieran una propuesta visual más contemporánea.

La ambientación y el tono

La historia se sitúa en el Nueva York de los años 30, en plena Gran Depresión, un escenario dominado por la corrupción, las mafias y la desesperanza. El tráiler muestra persecuciones intensas, calles sombrías y un héroe que se mueve entre conspiraciones y tragedias personales.

El tono es más adulto y sombrío que otras adaptaciones del Spider‑Verse, buscando atraer a un público que disfruta del thriller y el noir. Nicolas Cage aporta un matiz peculiar a su interpretación, descrita por los productores como una mezcla de "70% Humphrey Bogart y 30% Bugs Bunny", lo que promete un personaje duro pero con un toque irónico.

El Spider‑Noir en los cómics

El personaje de Spider‑Noir nació en 2009 dentro de la línea Marvel Noir. En los cómics, Peter Parker es reimaginado como un hombre que adquiere poderes tras ser mordido por una araña mística, en un mundo marcado por el crimen organizado y la violencia de la época.

A diferencia del Spider‑Man tradicional, este héroe viste un traje oscuro, usa pistolas y se enfrenta a villanos como el Buitre en escenarios cargados de fatalismo. La serie de Prime Video adapta esa esencia, trasladando al personaje a un formato televisivo de stremaing que conserva la estética noir y la narrativa de un vigilante atormentado por su pasado.

Cómic de Spiderman Noir

De la animación al live‑action

Spider‑Noir ya había conquistado a los fans en las películas animadas protagonizadas por Miles Morales: Spider‑Man: Into the Spider‑Verse (2018, titulada en español Un nuevo universo) y Spider‑Man: Across the Spider‑Verse (2023).

En ambas, Nicolas Cage prestó su voz al personaje, convirtiéndolo en uno de los favoritos por su estilo irónico y su estética en blanco y negro. Ahora, el actor da un paso más al encarnar físicamente al héroe en esta nueva apuesta televisiva, consolidando su vínculo con el personaje.

Spider Noir también aparece en la primera cinta protagonizada por Miles Morales.

El tráiler de Spider‑Noir confirma que Prime Video busca diferenciarse dentro del universo Marvel televisivo con una propuesta arriesgada y estilizada. La opción de ver la serie en blanco y negro o a color es un guiño directo a los fans del género noir y a quienes prefieren un estilo más moderno.

Con Nicolas Cage al frente y un equipo creativo de peso, la producción promete ser una de las apuestas más comentadas del año. El estreno está programado para el 27 de mayo de 2026, y desde ya genera expectativa entre los seguidores del Spider‑Verse.