Mundial 2026: Scaloni confirma que Lionel Messi será suplente ante Jordania por la tercera fecha

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El estratega Lionel Scaloni confirmó hoy mismo que Lionel Messi será suplente contra Jordania este sábado por la tercera fecha del Mundial 2026. La escuadra albiceleste buscará asegurar la rotación de sus figuras tras conseguir una clasificación anticipada hacia la siguiente ronda de la competencia.

Rotación estratégica en el plantel albiceleste

La decisión técnica responde de forma directa a la planificación física establecida para afrontar óptimamente los octavos de final. El combinado sudamericano aprovechará este encuentro frente a un rival totalmente eliminado para otorgar valiosos minutos a futbolistas que registraron menor continuidad.

Esta declaración fue brindada durante la conferencia de prensa oficial realizada en Filadelfia previo al viaje del plantel. El timonel argentino respondió de manera directa al experimentado periodista Enrique Macaya Márquez, despejando definitivamente todas las dudas respecto a la alineación titular de la escuadra albiceleste.

"Leo va a ir al banco. Le contesto porque es usted, la segunda pregunta que me ha hecho me la guardo. Leo va a arrancar después", declaró.

El escenario elegido para este crucial enfrentamiento internacional será el imponente Estadio AT&T ubicado en Arlington. Las autoridades del campeonato confirmaron que el compromiso oficial se disputará este sábado a partir de las veintiuna horas según el huso horario oficial que rige en territorio peruano.

"¿Si juega Messi mañana? Le contesto SOLO PORQUE ES USTED y creo que se lo merece: Leo va a ir al banco.



Muchas gracias por preguntar, que disfrute el Mundial".



De Scaloni para el gran Enrique Macaya Márquez. 🇦🇷🫶pic.twitter.com/QSm0oFukwb — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 26, 2026

Preparación física y desarrollo logístico

La preparación logística del conjunto sudamericano incluyó diversas sesiones de intenso entrenamiento privado orientadas a la recuperación muscular de los futbolistas habituales. El comando técnico priorizó evitar sobrecargas innecesarias ante el exigente calendario que depara las fases venideras de eliminación directa de la presente copa.

Asimismo, el rival asiático afrontará este duro compromiso con el claro objetivo de despedirse dignamente de la máxima cita futbolística de carácter mundial. El director técnico de Jordania presentará modificaciones en su esquema táctico buscando contener la presión alta característica que ejerce el equipo argentino.

El cuadro albiceleste se enfrentará ante Jordania.

Los aficionados locales adquirieron rápidamente la totalidad de las entradas disponibles para presenciar este histórico encuentro deportivo en Texas. La gran expectativa por ver al combinado campeón sudamericano motivó un despliegue masivo de seguridad en todas las inmediaciones del recinto para garantizar el orden completo.

Las estadísticas históricas previas favorecen ampliamente al cuadro sudamericano en torneos internacionales oficiales organizados por el máximo ente rector futbolístico. No obstante, el comando técnico reiteró la importancia de mantener la concentración defensiva total durante los noventa minutos para evitar sorpresas desagradables en el resultado.