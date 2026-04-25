"Michael" la película: Todo sobre el casting y los éxitos musicales que forman parte de la biopic

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La música de Michael Jackson vuelve a retumbar con una fuerza renovada en la pantalla grande a través de "Michael", la ambiciosa y monumental biopic que se propuso desentrañar la compleja vida y el legado incalculable del "Rey del Pop".

Considerado uno de los artistas más influyentes y enigmáticos de todos los tiempos, su historia no solo es una crónica de éxito, sino un viaje emocional que redefine lo que significa ser un ícono global.

¿Qué se muestra en la biopic?

La cinta trasciende la superficie del espectáculo para explorar al hombre detrás del "Rey del Pop". Desde sus primeros pasos como el líder de The Jackson 5, donde ya se vislumbraba un talento fuera de serie, hasta su metamorfosis en una figura que alteró para siempre el ADN de la industria de la música con su ambición creativa.

Al fusionar momentos de profunda intimidad lejos de los reflectores con recreaciones visualmente impactantes de sus conciertos más memorables, el filme ofrece una perspectiva inédita, cruda y fascinante de Michael Jackson como nunca antes se había intentado en el cine.

¿Quiénes integran el elenco de la película?

El reparto principal incluye a:

Jaafar Jackson como Michael Jackson

como Michael Jackson Nia Long como Katherine Jackson

como Katherine Jackson Laura Harrier como Suzanne de Passe

como Suzanne de Passe Juliano Krue Valdi como el joven Michael

como el joven Michael Miles Teller como John Branca

como John Branca Colman Domingo como Joe Jackson

También participan actores que interpretan a miembros de la familia Jackson y figuras clave de la industria musical, como Quincy Jones y Diana Ross.

Este es el soundtrack de Michael

La película revive algunos de los temas más icónicos de la carrera de Michael Jackson, desde sus inicios con The Jackson 5 hasta su primera etapa como solista:

I'll Be There - The Jackson 5 Never Can Say Goodbye - The Jackson 5 Who's Loving You - The Jackson 5 Medley: I Want You Back / ABC / The Love You Save (Live) - The Jacksons Ben (Live) - The Jacksons Don't Stop 'Til You Get Enough - Michael Jackson Beat It - Michael Jackson Thriller - Michael Jackson Billie Jean - Michael Jackson Wanna Be Startin' Somethin' - Michael Jackson Human Nature - Michael Jackson Workin' Day and Night - Michael Jackson Bad - Michael Jackson

"Michael" tuvo su estreno mundial el pasado viernes 10 de abril de 2026 en Berlín. La película llegó a los cines de Latinoamérica, incluido Perú, el pasado jueves 23 de abril, mientras que en Estados Unidos y Canadá se estrenó el pasado viernes 24 de abril.