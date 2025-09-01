¡Clásico del Pacífico! Perú vs. Chile en el Mundial de Desayunos: ¿Cuándo inicia la votación por las semifinales?

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Perú es clave! Pues bien, el rico pan con chicharrón logró derrotar al bolón de verde de Ecuador y ahora se enfrentará a Chile en la fase semifinal del torneo gastronómico organizado por el streamer español Ibai Llanos. Conoce aquí la fecha en que se daría inicio a las votaciones para elegir al mejor.

Perú enfrentará a Chile en semifinales

Este lunes 1 de septiembre, tras una reñida votación y locura digital, se dio a conocer que Perú logró clasificar a semifinales con el pan con chicharrón y tamal criollo. Este tradicional desayuno peruano se impuso con 8.161.000 al bolón verde y encebollado ecuatoriano que consiguió solo 7.858.000 votos.

"Ha llegado el día de anunciar a los semifinalistas del 'Mundial de Desayunos'. (...) Ecuador 7.858.000, absoluta locura; Perú 8.161.000 ¡Victoria para Perú! Perú ha conseguido ganar por poco, pero ha ganado en todas las plataformas. Perú avanza a semifinales", señaló Ibai Llanos en un video compartido en su cuenta de TikTok.

El streamer español mostró que tras los intensos cuartos de finales, así quedaron los enfrentamientos de las semifinales, donde se conocerán a los dos finalistas que pelearán por el título del mejor desayuno del mundo:

Perú vs. Chile (se impuso ante España).

Bolivia (que eliminó a Argentina) vs. Venezuela (que venció a Colombia).

Pan con chicharrón vs. Marraqueta: Fecha de votación

Perú ahora deberá enfrentarse con el pan con chicharrón y el tamal a Chile, que participa con un clásico marraqueta con palta, huevo y jamón, que derrotó recientemente a las tostadas con jamón ibérico de España por un margen de más de un millón de votos. Con ello, todos los peruanos ahora deberán estar listos para este nuevo 'Clásico del Pacífico'.

Según lo detallado por Ibai, a partir del miércoles, 3 de septiembre, todos deben estar pendientes, pues ese día lanzará un nuevo video donde empezarán a contar los votos.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de Desayunos?

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente a la marraqueta con palta de Chile, desde este 3 de septiembre, que arrancan la semifinal, sigue estos pasos:

Acceder a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en Instagram o TikTok.

Buscar la publicación del enfrentamiento entre Perú y Chile.

En Instagram, participar en la encuesta fijada en el primer comentario y marca la bandera de Perú.

en el primer comentario y En TikTok , darle "me gusta" a la palabra PERÚ publicada por Ibai.

a la palabra PERÚ publicada por Ibai. Compartir y comentar la publicación para aumentar la visibilidad del plato.

De esta manera, el torneo, que comenzó como una dinámica de entretenimiento en las transmisiones de Ibai Llanos, ha movilizado a millones de usuarios de todo el mundo, quienes votan por sus desayunos favoritos. Ahora Perú, que avanzó a semifinales del 'Mundial de Desayunos', deberá enfrentarse a Chile desde el 3 de septiembre.