Platillo que supera al pan con chicharrón peruano como mejor desayuno del mundo, según Taste Atlas 2025

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

A raíz del concurso del 'Mundial de los Desayunos' del creador de contenidos Ibai Llanos, los peruanos se han volcados en las redes sociales para respaldar al tradicional pan con chicharrón, que busca vencer al bolón verde de Ecuador en los cuartos de finales de la competencia virtual.

Sin embargo, aunque a nivel internacional el Perú ha sido reconocidos en múltiples ocasiones como la mejor gastronomía del mundo, el pan con chicharrón no figura entre los primeros lugares del ranking mundial.

Platillo que gana al pan con chicharrón como mejor desayuno

Se trata del ranking Top 100 Breakfast in the World 2025, elaborado por el portal gastronómico TasteAtlas. En las últimas ediciones, el clásico desayuno peruano quedó fuera del top del listado, un hecho que los internautas consideran injustificado ante la popularidad del plato nacional.

Según esta lista, el reconocimiento al mejor desayuno del mundo no recayó en Sudamérica ni en Europa, sino en Medio Oriente. Turquía generó sorpresa al lograr el primer lugar con el kahvalti, que obtuvo un puntaje de 4.8/5.

Se trata de un plato que más allá de lo simple y refleja la riqueza cultural del país. El término proviene de "kahve" (café) y "alti" (debajo/antes), lo que significa "antes del café", en alusión a la costumbre otomana de disfrutar esta comida antes de beber la infusión.

Se destaca por su abundacia y variedad, pues combina sabores dulces y salados en una mesa que reune quesos, aceitunas, vegetales frescos, panes locales, huevos, börek, baklava u otros pasteles, acompañados de té turco (çay). Se trata de una experiencia gastronómica compuesta por diferentes opciones, todas ellas en conjunto lograron el primer lugar en el ranking mundial.

¿En qué puesto está el pan con chicharrón?

De acuerdo con el ranking gastronómico, el pan con chicharrón peruano ocupa el puesto 19 a nivel mundial, un puesto lejano al top 5, superado por prouestas de Europa y América del Norte. Respecto a Sudamérica, solo un país logró figurar dentro del top 10 de los mejores desayunos del mundo, Brasil con su pão de queijo.

Pese a ello, el pan con chicharrón se mantiene como un plato emblemático, presente en desayunos de miles de familias, pues su sabor que combina el chicharrón crujiente con camote frito y salsa criolla en un pan tradicional, representa la versatilidad y la riqueza de la gastronomía nacional.

De esta manera, hay un platilló que tiene el primer puesto de los mejores desayunos del mundo según Taste Atlas, mientras que el pan con chicharrón se encuentra en el peusto 19.