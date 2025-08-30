Mundial de desayunos de Ibai: ¿Cuándo se sabrán los resultados del duelo entre Perú y Ecuador?

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El creador de contenido español, Ibai Llanos, ha generado que Perú y Ecuador se enfrasquen en un duelo en el que instituciones, políticos, medios de comunicación y celebridades han defendido a sus países.

Y es que con la creación del 'Mundial de Desayunos de Ibai Llanos', el pan con chicharrón representa al pueblo peruano mientras que por el lado ecuatoriano el tradicional bolón verde es su plato representativo. Ahora, ambos países se encuentran en cuartos de final de la competencia por lo que en la siguiente nota te informamos cuándo se sabrán los resultados.

Gran votación en redes sociales

El duelo ha generado que los ciudadanos peruanos y ecuatorianos defiendan a capa y espada sus desayunos representativos. Tal es así que en la cuenta oficial de TikTok, de Ibai Llanos, se observa que la contienda ha reunido millones de votos.

Al cierre de esta nota, Perú con el pan con chicharrón cuenta con 4,5 millones de votaciones. Por su lado, Ecuador con su bolón verde reunió 4,2 millones de apoyos. Este registro refleja el gran entusiasmo de los cibernautas por el combate y la gran rivalidad existente. Aunque por ahora, el representante peruano lleva una ventaja sobre el contrincante norteño, aún no se define nada.

@ibaillanos ECUADOR vs PERÚ | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

En tanto, de acuerdo a un video del creador de contenido español, hasta el pasado jueves 28 de agosto, en Instagram el desayuno peruano tenía el 51% de votos ante un 49% obtenidos por el desayuno ecutoriano.

¿Cuándo se sabrán los resultados del duelo?

Cabe precisar que, de acuerdo a Ibai Llanos, los resultados del duelo entre Perú y Ecuador se dará a conocer el próximo lunes 3 de septiembre. El desayuno representativo que obtenga la mayor cantidad de votaciones será el que continúe en carrera y clasifique a las semifinales del torneo global.

Ibai sorprendido con duelo

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Ibai se mostró totalmente sorprendido por como este duelo entre Perú y Ecuador ha congregado a instituciones, autoridades y medios de comunicación de ambos países.

"La que se ha liado entre Ecuador y Perú, en el 'Mundial de Desayunos', yo no lo había visto en mi vida. Mira que llevo años como creador de contenido, pero esta locura ha llegado a otro nivel", expresó con asombro.

De esta manera, Perú, con el pan con chicharrón y Ecuador, con el bolón verde se enfrentan en los cuartos de final del 'Mundial de Desayunos de Ibai Llanos'. Esta competencia ha generado gran revuelo en las redes sociales.