Primer IDOL peruano: Alejandro Aramburú debuta en Santos Bravos con HYBE, compañía detrás de BTS

25/10/2025

Alejandro Aramburú, es el primer cantante peruano en lograr debutar con una compañía coreana como HYBE, como integrante oficial de la boyband latina Santos Bravos.

Primer idol peruano

Como parte de un proyecto de una de las compañías detrás de los grupos K-pop de fama mundial como BTS y SEVENTEEN, Alejandro Aramburú Acuña, de 21 años, fue presentado como parte de los cinco miembros del grupo durante la gran final del reality musical Santos Bravos.

Entre lágrimas, el peruano fue llamado junto a Drew Venegas, Gabi Bermúdez, Kauê Penna y Kenneth Lavill, quienes se revelaron en un concierto en el Auditorio Nacional de México, con una audiencia que superó las 10 mil personas.

"Cuando yo canto yo me siento lo más auténtico posible y eso es lo que a mi me da felicidad. Estoy acá para dar todo de mí y poner a mi hermoso Perú en alto", dijo como parte de sus primeras palabras en su debut.

Durante el concierto de presentación oficial, cantaron temas como cantaron covers como 'Lloviendo estrellas', de Cristian Castro, y 'Dynamite' de BTS. Además, presentaron su primer sencillo, llamado '0%'.

El evento incluyó a participantes que habían sido eliminados durante la competencia y la propia Danna estuvo presente con una colaboración sorpresa.

¿Quiénes son los miembros de Santos Bravos?

Los integrantes de esta nueva boyband latina están conformados por jóvenes de diferentes países de América Latina, iniciado con el peruano Alejandro Aramburú, el brasileño de 19 años Kauê Penna, el mexicano de solo 16 años Kenneth Lavíll, el estadounidense de 25 años Drew Venegas y el puertorriqueño de 20 años Gabi Bermúdez.

Cada uno de los miembros tiene su propio recorrido artístico, nuestro compatriota creció rodeado del arte y la música, estudió en Thornton School of Music de la Universidad del Sur de California (USC). Ha explorado géneros de salsa, boleros y pop e incluso logró lanzar sus propios temas, llegando compartir escenario con Tony Succar.

El brasileño fue ganado de The Voice Kids Brasil en 2020, lo que lo llevó a firmar con Universal Music logrando lanzar su primer álbum 'Promesas' en 2021.

Kenneth Lavíll, es el más joven del grupo, inició su carrera en el programa Pequeños Grandes Gigantes en 2019, y participó en la series La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Por su parte, Drew, se formó en The Lab Creative Arts Studio de California, logrando una sólida trayectoria como bailarín y coreógrafo, logrando trabajar con BTS y Dinah Jane, ex integrante de Fifth Harmony.

Finalmente, Gabi, tiene doble nacionalidad, es de Puerto Rico y EE. UU, inició su carrera en Pequeños Gigantes USA en 2017 y en 2020 incursionó en la actuación en la serie Súbete a mi moto, de Amazon Prime.

Es con estos miembros que Alejandro Aramburú forma el grupo Santos Bravos, volviéndose el primer idol peruano en haber firmado con una compañía coreana tan reconocida como HYBE.