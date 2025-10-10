Áncash: Detienen al alcalde de Sicsibamba, Marco Corzo López, investigado por secuestro y homicidio de su chofer

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde de Sicsibamba, Marco Corzo López, fue capturado luego de permanecer varios meses prófugo de la justicia. El funcionario era investigado por los presuntos delitos de secuestro y homicidio de su chofer, Elías Daniel González García, desaparecido desde enero de este año en la provincia de Sihuas, región Áncash.

La intervención se realizó tras un prolongado trabajo de seguimiento policial, ejecutado en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Sihuas.

Corzo López había sido incluido en el proceso penal luego de que se reunieran pruebas que lo vinculan con la desaparición de su trabajador.

De acuerdo con las primeras investigaciones, González García fue visto por última vez el 17 de enero, cuando viajaba hacia Sicsibamba para entregar un vehículo al burgomaestre.

Desde entonces, su paradero fue desconocido, lo que dio origen a una intensa búsqueda y al inicio de un caso penal por presunta desaparición forzada y homicidio.

Investigación fiscal y nuevos indicios

La Fiscalía Provincial Penal de Sihuas sostiene que el joven chofer habría sido atacado con un arma de fuego poco después de cumplir con la entrega del vehículo.

Las pruebas recabadas durante las diligencias preliminares permitieron fortalecer la hipótesis fiscal, lo que llevó a la emisión de la orden de captura contra el alcalde.

El expediente también involucra a la esposa del alcalde, Zenaida Chavarría, quien figura como co-investigada en la misma causa penal.Ambos permanecieron varios meses en la clandestinidad, eludiendo las acciones de la justicia hasta su reciente ubicación y captura.

Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles específicos del operativo por tratarse de una investigación en curso. Sin embargo, confirmaron que el caso continuará en manos del Ministerio Público, que busca esclarecer los hechos y determinar el grado de responsabilidad de cada implicado.

Reacciones en Sihuas y Sicsibamba

El arresto de Marco Corzo López generó diversas reacciones entre los vecinos y autoridades locales de Sihuas y Sicsibamba.Los pobladores expresaron su satisfacción por el cumplimiento de la orden judicial y exigieron que el proceso avance con transparencia y sin interferencias políticas.

Para los ciudadanos de Sihuas, la captura del alcalde representa un paso importante en la búsqueda de justicia para Elías González, cuyo paradero sigue siendo incierto.

Varios líderes comunales remarcaron que esperan una investigación ejemplar y una sanción justa en caso de comprobarse la culpabilidad del burgomaestre.

El caso, que continúa bajo investigación fiscal, mantiene en alerta a la población y a las autoridades regionales, quienes observan de cerca el desarrollo de un proceso que ha sacudido la tranquilidad política y social de Sicsibamba.