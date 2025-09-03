Donald Trump por ilegalidad de sus aranceles: "Si se eliminan, podríamos terminar siendo un país del tercer mundo"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Los diversos aranceles que impuso Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato pueden tener un revés en su contra de confirmarse la sentencia de ilegalidad. Ante la posibilidad de reembolsar una cifra millonaria a las empresas afectadas, considera que su eliminación haría perder su estatus de potencia a Estados Unidos.

Dinero tendría que ser devuelto

En declaración para la prensa desde su oficina en la Casa Blanca, no fue optimista con respecto al futuro de la economía estadounidense si sus aranceles no son repuestos. Ante este panorama, considera que podrían dejar de ser una potencia y competir a la par de China ,India o Rusia.

"La bolsa está a la baja por eso, porque necesita y quiere los aranceles. Si se eliminaran los aranceles, Si ven todo el dinero que se ha invertidos, trillones de trillones de dólares, la cosa más grande, más grande que el internet... podríamos acabar siendo un país del tercer mundo", manifestó Trump.

"The stock market is down because of that because the stock market needs the tariffs and wants them. If you took away tariffs, we could end up being a third world country." - Trump



One of the most unintelligent humans to ever roam the planet.



pic.twitter.com/rWBqbuUlCG — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) September 2, 2025

Además, el jefe de Estado reconoció que si la apelación no prospera, el Departamento del Tesoro deberá devolverle una cifra millonaria a las compañías estadounidenses. Esto para cubrir los aranceles que ahora, carecen de legalidad, según la justicia del país norteamericano.

Por tal motivo, el líder del Partido Republicano indicó que presentarán su apelación, para que los aranceles no pierdan vigencia. De lo contrario, su administración deberá devolver más de 200 mil millones de dólares a todas las empresas del país que se vieron afectadas.

Aranceles de Trump ilegales

El pasado viernes 29 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump. Sin embargo, les dio una vigencia temporal que durarán hasta el 14 de octubre de este año.

La decisión de lo jueces se argumentó en que el mandatario aplicó de forma ilegal la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). Esto le permitió al jefe de Estado subir los impuesto de importaciones provenientes de Brasil e India en 50 % a inicios de agosto y a las de China en 150 % a comienzos del 2025.

De esta forma, Donald Trump ve de mala manera que los aranceles que impuso en lo que va del 2025 sean declarados ilegales. En ese contexto, considera que afecta a la bolsa de valores y que encaminaría a Estados Unidos a ser un país tercermundista.