Vladímir Putin sobre acusaciones de complot: "Donald Trump tiene sentido del humor"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente ruso restó importancia a los comentarios de su homólogo estadounidense, quien insinuó una conspiración entre Rusia, China y Corea del Norte contra Estados Unidos. Putin destacó la relación cercana que mantiene con Trump y subrayó el respaldo internacional a su reciente encuentro en Alaska.

Un comentario con tono irónico

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, respondió este miércoles a las declaraciones de Donald Trump, quien sugirió que Moscú, Pekín y Pyongyang estarían fraguando una conspiración contra Estados Unidos. El mandatario ruso buscó minimizar la controversia al destacar la cercanía que mantiene con su par estadounidense.

"El presidente de EE.UU. tiene sentido del humor. Eso está claro, todos lo saben. Tenemos una buena relación. Nos tuteamos", afirmó Putin en una rueda de prensa tras concluir su visita a China.

"El presidente de EE.UU. tiene buen sentido del humor"



Putin comentó la publicación de Trump acerca de una supuesta "conspiración" entre Rusia, China y Corea del Norte contra EE.UU. pic.twitter.com/80saLk08GU — Luis Barranco (@BarrancoAnaya) September 3, 2025

El líder del Kremlin añadió que, durante los últimos días de reuniones con autoridades chinas y de otros países, "nadie hizo nunca algún comentario negativo sobre la actual Administración estadounidense". Según explicó, las conversaciones formales e informales se desarrollaron en un clima de cooperación, incluso respecto al rol de Washington en los conflictos internacionales.

Respaldo a la reunión en Alaska

Putin también destacó el apoyo que recibió el reciente encuentro en Anchorage, Alaska, donde se discutieron fórmulas para avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania.

"Todos mis interlocutores, sin excepción, justamente todos, apoyaron nuestra reunión en Anchorage", aseguró. "Y todos expresaron su esperanza de que la postura de Trump, Rusia y el resto de los participantes en las conversaciones conduzcan al fin del conflicto armado".

El mandatario ruso insistió en que los diálogos sostenidos con líderes internacionales no tuvieron un carácter conspirativo, sino que buscaron abrir canales de entendimiento para reducir tensiones en distintos escenarios de conflicto.

Las críticas de Donald Trump

Un día antes, Trump utilizó su red social Truth Social para manifestar su malestar con Putin, a quien acusó de no mostrar disposición para alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania. Además, deslizó la idea de que Rusia, China y Corea del Norte estaban "conspirando contra Estados Unidos", lo que generó repercusión internacional.

"Estoy muy decepcionado del presidente Putin, puedo decirlo. Teníamos una gran relación, estoy muy decepcionado", expresó Trump.

Rechazo desde Moscú

El asesor internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, también salió al frente para desestimar la versión de Trump. En declaraciones a la televisión pública rusa, sostuvo que los comentarios del presidente estadounidense respondían más a la ironía que a un hecho real.

"Él de nuevo dijo, no sin ironía, que supuestamente estos tres traman una conspiración contra Estados Unidos. Quiero decir que nadie tramó ninguna conspiración, nadie tejió ningún complot", afirmó.

El diplomático remarcó que ni a Rusia, ni a China, ni a Corea del Norte "se les pasó por la cabeza" semejante idea y recordó que "todo el mundo es consciente del papel que juega EE.UU. y personalmente Trump en el actual panorama internacional".

Las recientes declaraciones cruzadas entre Donald Trump y Vladímir Putin reflejan tanto las tensiones como la relación particular que ambos mantienen en medio del conflicto internacional por la guerra en Ucrania. Mientras el líder estadounidense insiste en señalar la falta de cooperación rusa, el presidente del Kremlin busca proyectar un tono más conciliador, subrayando que "Trump tiene sentido del humor" y que las reuniones con otros líderes apuntan a respaldar un proceso de diálogo y no a una conspiración en su contra.