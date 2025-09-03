Estados Unidos pone fin a beneficio migratorio TPS otorgado a más de 250 mil venezolanos

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Departamento Nacional de Seguridad de los Estados Unidos anunció, este miércoles 3 de septiembre, la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela que benefició a miles de inmigrantes de dicha nación en 2021 y que expirará el 10 de septiembre de 2025. De este beneficio dependen más de 250,000 inmigrantes venezolanos.

El fin del beneficio migratorio para Venezuela

A través de un comunicado, los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) manifestaron que el fin del programa, el cual fue implementado por la administración del expresidente Joe Biden, será efectivo 60 días después de haber sido publicado en el Registro Federal estadounidense.

En tal sentido, el portavoz Matthew Tragesser explicó que se tomó dicha decisión debido al "importante papel" de Venezuela en el impulso de la migración irregular.

"Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán que genera el Estatus de Protección Temporal, mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la administración [del presidente Donald] Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de forma eficaz", afirmó

Asimismo, en el documento se detalla que la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, "determinó que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales" para mantener el TPS y que este va en contra del interés nacional.

TPS was never meant to be a de facto asylum system, yet that is exactly what the Biden administration turned it into.



Today, @Sec_Noem is correcting the Biden administration's decision to turn TPS into a loophole for permanent residence and terminating Venezuela's Temporary... — Homeland Security (@DHSgov) September 3, 2025

Gobierno de EE.UU pide autodeportación

El gobierno de los Estados Unidos, a través de la app CBP Home, pidió a los venezolanos amparados por el TPS que se autodeporten a fin de aprovechar "una forma segura de autodeportarse que incluye boleto de avión, un bono de salida de mil dólares y oportunidades potenciales a futuro" de regresar a territorio norteamericano por la vía legal.

Cabe señalar que esta decisión se suscita en medio de un panorama de tensión entre los Estados Unidos y Venezuela, debido a la decisión del presidente Donald Trump de desplegar buques, miles de marinos, inclusive un submarino nuclear en el mar Caribe para sumarse a la lucha contra el narcotráfico.

Al respecto, el último martes, Trump anunció un ataque contra una lancha que, afirmó, llevaba "toneladas de drogas" a Estados Unidos, y que se saldó con 11 fallecidos.

