The Beatles: Icónica fotografía que inmortalizó la portada del disco "Abbey Road" cumple 56 años

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La mítica fotografía que ilustró la portada del álbum "Abbey Road" de The Beatles, hoy cumple 56 años. La instantánea en la que aparecen sus integrantes John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star, se convirtió en una de las más importantes de la cultura musical internacional.

La historia detrás de la icónica fotografía

La mañana del 8 de agosto de 1969 los miembros de una de las bandas de rock más importantes se reunieron en exteriores de EMI Studios, ubicado en la calle Abbey Road, en el distrito de Westminster, en Londres.

El fotógrafo escocés Iaian MacMillan, amigo de John Lennon y su pareja Yoko Ono, fue el encargado de capturar un total de seis fotografías. Para ello, decidió que los miembros de la banda cruzaran en fila india el paso de cebra. Efectivos de la policía controlaron el tráfico para que los artistas se desplacen de izquierda a derecha y viceversa, sin mirar a la cámara.

¿Qué foto fue la elegida?

Cabe resaltar, que la sesión duró alrededor de diez minutos, tiempo que bastó para capturar al cuarteto de Liverpool. Del conjunto de instantáneas, la elegida fue la quinta para ser utilizada como tapa de su undécimo trabajo de estudio titulado "Abbey Road", que fue lanzado el 26 de setiembre de 1969.

Las seis fotografías que se tomaron The Beatles.

La imagen muestra a John Lennon vestido de traje blanco liderando al grupo. El baterista Ringo Starr usando un terno negro. Detrás de este, se ubicó Paul McCartney, quien aparece con saco y pantalón azul, descalzo y con un cigarrillo en la mano. Por último, George Harrison, con camisa y pantalón vaqueros.

Éxito asombroso

Tanto la popular fotografía como el disco tuvieron gran éxito. La banda inglesa iba a denominar al álbum bajo el nombre de "Everest", pero optaron por "Abbey Road". El material contó con una serie de canciones que son fundamentales en la música pop. Entre las que destacan 'Here comes the sun', 'Something', 'Come together', 'Because', 'Oh Darling', entre otras.

Además, la calle en la que fue tomada la fotografía es muy concurrida por turistas para capturar una instantánea para el recuerdo. Asimismo, cientos de fans de la agrupación se reúnen para recrearla.

De esta manera, este viernes 8 de agosto se conmemoran 56 años de la sesión fotográfica de The Beatles, que fue usada para ser la portada de su álbum "Abbey Road"