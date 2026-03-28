Una Noche de Salsa 15: El Gran Combo, Puerto Rican Power, Sonora Ponceña y Grupo Niche son los primeros confirmados

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Confirmado! Una Noche de Salsa 15, el evento de salsa que se ha consolidad como el más importante del mundo, anuncia su esperada cartelera con shows completos a pedido del público. Esta edición se realizará el sábado 27 de marzo de 2027 en el Estadio Nacional.

El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, La Sonora Ponceña y por primera vez en el Perú la orquesta Puerto Rican Power, son las primeras estrellas confirmadas. La preventa de entradas, con precios insuperables, iniciará este martes 31 de marzo a las 9:00 a. m. a través de Teleticket con cualquier medio de pago.

Esta nueva edición reunirá a artistas exclusivos que han sorprendido en cada entrega del festival. Además, atendiendo la exigencia del público —que ha llenado el Estadio Nacional en todas sus ediciones—, cada orquesta presentará un show completo de una hora y media, permitiendo disfrutar de principio a fin a los mejores exponentes de la salsa de las últimas décadas.

El Gran Combo de Puerto Rico estará en Una Noche de Salsa 15.

Tropimusic, empresa organizadora del festival salsero más grande y exitoso de los últimos años, destacó que en esta edición se ofrecerán entradas a precios justos, para que tanto el público peruano como el extranjero puedan disfrutar de un espectáculo de nivel internacional.

Por primera vez llega a este festival Puerto Rican Power, la emblemática orquesta que acompañó al inolvidable Tito Rojas. Temas como "Tu cariñito", "Juguete de nadie", "Quiero volver contigo", "A dónde irás" y "No me acostumbro" serán parte de un repertorio inolvidable.

Asimismo, El Gran Combo de Puerto Rico, La Sonora Ponceña y Grupo Niche regresan con shows completos. En total, serán 10 orquestas internacionales en escena, junto a una propuesta escenográfica que incluye un solo y gran escenario para mejor visibilidad.

La cita es el sábado 27 de marzo de 2027 en el Estadio Nacional. La preventa de entradas inicia este martes 31 de marzo a las 9:00 a. m. por Teleticket con cualquier medio de pago. Próximamente se anunciará la cartelera completa de esta edición en sus quince años 15, que se ha convertido en un evento mundial.