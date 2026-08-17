Disney anuncia 15 nuevos estrenos: Coco 2, Frozen 3 y Los Increíbles 3 son algunas que encabezan la lista

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

A través de una convención que se realiza cada dos años de la compañía internacional Disney, se ha confirmado el estreno de 15 nuevas películas que llegarán a las pantallas los próximos años. Entre las más aclamadas se encuentran, Coco 2, Frozen 3, Los Increíbles 3, entre otros.

Disney anuncia nuevas producciones para los siguientes años

La convención D23 de Disney se realiza cada dos años en California. Este año se desarrolló desde el 14 al 16 de agosto y su principal objetivo es dar a conocer los nuevos proyectos que prepara la compañia. Dentro de los anuncios, se toman en cuenta producciones de Marvel, Pixar, Star Wars, nuevas versiones de sus clásicos y el regreso de algunas de sus franquicias más exitosas.

El evento, denominado D23, hace referencia al año en que se fundó la empresa, es decir, 1923. Su nombre oficial es D23: The Ultimate Disney Fan Event. Asimismo, la convención está dirigida a los seguidores de la marca. Por esta razón, cada 24 meses, ciudadanos de diversas nacionalidades se reúnen portando disfraces de sus personajes favoritos.

¿Cuáles son los nuevos estrenos que ha anunciado Disney?

Entre los principales estrenos presentados en la convención DS23, se ha dado a conocer una lista de 15 películas, en las que algunas corresponden a continuaciones o secuelas de clásicos de todos los tiempos y otras son nuevas propuestas audiovisuales que prometen tener historias divertidas y llenas de aventura.

Avengers: Doomsday — 18 de diciembre de 2026 Hechizo: Bienvenidos a Hexe (Hexed) — 25 de noviembre de 2026 La era de hielo: Mundo de lava — 5 de febrero de 2027 Gatto — 5 de marzo de 2027 Los Simpson 2 la película — 3 de septiembre de 2027 Star Wars: Starfighter — 28 de mayo de 2027 Bluey: la película — 6 de agosto de 2027 Frozen 3 — 24 de noviembre de 2027 Increibles 3 — 16 de junio de 2028 Lilo & Stitch 2 — 26 de mayo de 2028 Enredados — 31 de marzo de 2028 X-Men — 5 de mayo de 2028 Mercado Fantasma— marzo de 2028 Clay — 2028 Coco 2 — noviembre de 2029

Finalmente, el anuncio de estos estrenos de Disney ha generado gran expectativa y popularidad en las redes sociales, donde los seguidores de la marca han expresado su entusiasmo y curiosidad por conocer las nuevas producciones. En este sentido, la presentación de las próximas 15 películas que llegarán a las pantallas durante los siguientes años, hasta el 2029.