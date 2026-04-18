Madonna reaparece en Coachella junto a Sabrina Carpenter y sorprende con adelanto musical inédito

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El festival de Coachella sigue dando que hablar a nivel mundial, no solo por la cantidad de celebridades que asisten, sino también por las excelentes presentaciones que realizan los artistas. Hace unas horas, Sabrina Carpenter tuvo como invitada especial a Madonna, marcando así el regreso oficial de la reina del pop a los escenarios y el próximo lanzamiento de su nuevo disco.

Madonna reaparece junto a Sabrina Carpenter en Coachella

Desde horas antes de la presentación de Sabrina, en el segundo fin de semana de Coachella, se empezó a rumorear que tendría como invitada especial a la reina del pop, lo cual terminó siendo cierto, ya que, después de terminar de cantar su famoso tema 'Fall in Love', el escenario cambió la iluminación para dar paso a Madonna.

La intérprete de 'Like a Virgin' sorprendió a los miles de asistentes, apareciendo de manera impactante por un ascensor hacia el escenario. El tema elegido para su entrada fue su icónica canción 'Vogue', y fue celebrado por todos los presentes. Sabrina cantó junto a Madonna e interactuaron en el escenario, demostrando la gran versatilidad que ambas tienen.

Después de terminar de cantar el primer tema, la legendaria artista estadounidense se tomó unos minutos para recordar que hace 20 años estuvo por primera vez en el festival de música para interpretar los temas de su exitoso álbum Confessions on a Dance Floor, por lo que ahora se siente emocionada, ya que lanzará la segunda parte en las próximas semanas.

"Así que hoy, hace 20 años, actué en Coachella (...) Estaba en la carpa de baile y fue la primera vez que interpreté Confessions on a Dance Floor Pt. 1 en Estados Unidos, y eso fue muy emocionante para mí. Así que puedes imaginar lo emocionante que es estar de vuelta 20 años después con las mismas botas, con el mismo corsé, la chaqueta que llevaba antes, una chaqueta de Gucci. Es como cerrar el círculo, ¿sabes? Muy significativo para mí", dijo en un inicio.

¿Madonna colaborará con Sabrina Carpenter?

La reina del pop también se tomó un tiempo para pedirle a los fanáticos que disfruten lo más posible la experiencia musical que estaba brindando, para luego entrar junto a Sabrina en un segundo tema. La canción elegida fue 'Like a Prayer' y la cantaron con un equipo de bailarines que vestían trajes religiosos, algo a lo que la artista nos tiene acostumbrados.

Finalmente, ambas artistas interpretaron una canción inédita y todos los rumores apuntan a que esta sería incluida en el nuevo disco que Madonna presentará el próximo 3 de julio y que llevará como nombre Confessions on the Dance Floor 2.

"Trae tu amor, porque no puedes sacudirme / Trae tu amor (tráelo), porque nunca podrás romperme / Trae tu amor (tráelo), porque no puedes derribarme", dice la letra de la canción que ambas interpretaron.

Es así que, el sorpresivo encuentro entre Madonna y Sabrina Carpenter en Coachella no solo emocionó al público, sino que también dejó abierta la puerta a una esperada colaboración. Con nueva música en camino, la reina del pop demuestra que sigue vigente y lista para conquistar nuevamente la escena musical mundial.