Candidatos al Senado debaten soluciones tecnológicas para el país: Segunda jornada será el 19 de marzo

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de las elecciones generales 2026, candidatos al Senado y equipos técnicos de diversas organizaciones políticas participaron en la primera jornada del foro "Tecnología e Innovación en Planes de Gobierno", donde expusieron propuestas sobre cómo el uso de la tecnología y la innovación puede contribuir a enfrentar los principales desafíos del país.

La primera sesión se realizó el pasado 12 de marzo en el Hotel Sonesta El Olivar, mientras que la segunda jornada del foro está programada para mañana 19 de marzo, con la participación de otros candidatos y equipos técnicos.

El encuentro fue organizado por Síntesis Instituto, espacio de investigación y análisis estratégico de Síntesis Consultoría, en alianza con la Facultad de Gestión y Alta Dirección y el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Según explicó Fernando Cáceres Freyre, director ejecutivo de Síntesis Instituto, el objetivo es contribuir al debate público mediante la presentación de propuestas en cuatro ejes clave: seguridad ciudadana, transporte, educación y salud pública. A diferencia de los debates electorales tradicionales, el espacio prioriza el análisis técnico y la exposición de propuestas concretas.

Candidatos al Senado debaten uso de tecnología ante problemas del país

Candidatos que participaron

En esta primera jornada participaron representantes de cuatro agrupaciones políticas. "Renovación Popular" estuvo representado por su candidata al Parlamento Andino, Maali del Pomar; "Avanza País" por su candidata al Senado, Amora Carbajal; "País para Todos" por su candidata al Senado, Elena Lon Kan; y "Primero la Gente" por su candidato al Senado, Jean Paul Benavente.

Durante sus intervenciones, los participantes expusieron propuestas vinculadas al uso de herramientas tecnológicas e innovación para abordar problemáticas prioritarias del país.

Panel de especialistas

Tras las exposiciones se desarrolló un panel técnico integrado por especialistas en los distintos ejes abordados: José Allemant Sayán (salud pública), Jorge Changanaquí (transportes), Juan Pablo Silva (educación) y Germán Velásquez Salazar (seguridad ciudadana).

Los expertos formularon preguntas y comentarios orientados a enriquecer las propuestas presentadas por los representantes de las organizaciones políticas.

Candidatos al Senado debaten uso de tecnología ante problemas del país

Retos

Durante el encuentro se destacó la necesidad de impulsar acciones concretas frente a problemas prioritarios como la reducción de la desnutrición y la anemia infantil, la mejora de la calidad educativa en zonas rurales, el cierre de brechas en conectividad e infraestructura de transporte y el fortalecimiento de estrategias contra la inseguridad ciudadana.

Así, el foro continuará con una segunda jornada el día de mañana, jueves 19 de marzo, en la que otros candidatos presentarán sus planteamientos en los mismos ejes temáticos, dando continuidad a este espacio de análisis técnico sobre el rol de la tecnología e innovación en los planes de gobierno.