Actor de 'Breaking Bad' que interpretaba a Walter White se despide de su 'hijo' tras fallecimiento: "Te extrañaré"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras confirmarse el fallecimiento de uno de los actores de la exitosa serie de televisión 'Breaking Bad', RJ Mitte, el que fue su padre en la ficción, Bryan Cranston que intepretaba a Walter White, se pronunció por la noticia dejando en claro su malestar.

Actor que protagonizó la serie se pronuncia por fallecimiento

El actor Bryan Cranston que interpretó a Walter White, uso sus redes sociales para despedirse de RJ Mitte que falleció el pasado 12 de octubre en Estados Unidos. Como parte de su mensaje, el intérprete mostró su lado más vulnerable narrando como se conocieron y tuvieron un vínculo cercano por tantos años de grabación de la serie de televisión.

"Estoy sumido en una profunda desesperación mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha fallecido. Lo conocí cuando solo tenía 14 años, al ser seleccionado para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo", expresó el actor.

¿De qué falleció RJ Mitte que interpretó a Walter Jr?

Según el reporte del medio internacional TMZ, el actor RJ Mitte habría fallecido por suicidio. Por esta razón, en la parte final del mensaje publicado por Bryan Cranston, se precisa que el intérprete de 34 años había colaborado activamente en defender a los artistas con discapacidades. Sin embargo, a causa de su deceso, esta iniciativa no pudo continuar y en palabras de Cranston, lo narró como una "gran pérdida".

"Aprovechó su experiencia en la serie para convertirse en un defensor activo de los artistas con discapacidades y era el director de una organización filantrópica dedicada a ayudar a la comunidad de personas con discapacidad. Toda esa promesa y ese potencial ahora son una gran pérdida. Es especialmente devastador enterarse de que se quitó la vida. ¿Por qué?", manifestó.

Reunión que no se concretó

Como parte de su narración, el actor de 70 años señaló que, había conversado con RJ Mitte hace unas semana para juntarse y compartir una comida juntos, pero la citación no se concretó.

"Hace apenas unas semanas nos estábamos enviando mensajes de texto, tratando de decidir cuándo podríamos vernos para almorzar. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro. Pero sí sé que lo quería y que disfruté muchísimo de su compañía a lo largo de todos esos años en la serie, y también después de que los reflectores de Breaking Bad se apagaran. Te extrañaré, hijo", detalló.

Finalmente, el actor de 'Breaking Bad' que interpretaba a Walter White se despidió de su hijo en la ficción con unas palabras llenas de emoción y sentimiento por la cantidad de años que han compartido juntos grabando la serie que conectó con seguidores en todo el mundo.