Falleció a los 34 años el actor RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter Jr en Breaking Bad

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El actor estadounidense Roy Frank, popularmente conocido como RJ Mitte y recordado por dar vida a Walter White Jr. en Breaking Bad, fue hallado sin vida en Texas. Un funcionario local confirmó el deceso e indicó que las autoridades investigan las circunstancias.

Confirmación del representante y trayectoria televisiva en el drama de televisión

La trágica noticia generó de inmediato conmoción entre sus seguidores, compañeros de reparto y diversas organizaciones sociales dedicadas a la inclusión. Su representante difundió un mensaje lamentando el inesperado deceso del joven artista en territorio norteamericano. El equipo cercano destacó su constante dedicación al activismo y su calidez dentro de los sets.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte", señaló el representante del actor.

Mitte alcanzó la fama internacional tras integrar el elenco principal del aclamado drama televisivo encabezado por Bryan Cranston y Aaron Paul. Durante la emisión de la serie entre 2008 y 2013, el intérprete encarnó al hijo del protagonista en 56 episodios. Su trabajo continuo en la pantalla chica le valió el reconocimiento de la crítica experta.

Su labor profesional no estuvo exenta de desafíos personales significativos dentro de la competitiva industria audiovisual del país. Diagnosticado con parálisis cerebral desde la infancia, Mitte compartió esta misma condición con su recordado personaje ficticio. Su presencia activa promovió una mayor visibilidad e inclusión de actores con discapacidad en la industria.

Proyectos posteriores en el cine y últimos pronunciamientos sobre la icónica producción

Más allá del fenómeno global que representó Breaking Bad, el actor construyó una variada filmografía en televisión y producciones cinematográficas independientes. Entre sus títulos más destacados sobresalen producciones como Switched at Birth, The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice . Estas participaciones le permitieron diversificar sus papeles dramáticos.

La versatilidad demostrada en la pantalla chica consolidó su perfil profesional de manera constante durante la última década de trabajo. Mitte mantuvo una presencia activa en el entretenimiento, combinando los rodajes con charlas motivacionales en diversos eventos. Su figura continuó ligada al activismo social y la promoción de derechos dentro y fuera de Hollywood.

Poco antes de su deceso, el artista recordó públicamente el profundo impacto transformador que tuvo la serie dramática en su vida cotidiana. El actor destacó la sólida relación de amistad que mantenía con sus antiguos compañeros de reparto de la afamada producción. La industria despide hoy a una figura influyente en la inclusión mediática.