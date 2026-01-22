Samahara Lobatón: Difunden chats donde acusa a Melissa Klug de "hacer show" con denuncia contra Bryan Torres

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de la denuncia que Melissa Klug presentó contra Bryan Torres por agresión, 'La Mana' filtró unos chats atribuidos a Samahara Lobatón donde cuestiona a su madre, señalando que estaría "haciendo su show" con todo el caso.

Chats filtrados de Samahara Lobatón

Los mensajes difundidos muestran a Samahara Lobatón respondiendo a una seguidora que le comentaba sobre la intervención de Melissa Klug en su vida y en la de sus hijos.

"Ja, ja, ja. No la conoces. Ella vive su mundo, no te comas películas que no son reales. Ella está haciendo su show. ¿Tú crees que un solo día ha preguntado por mis hijos o por cómo están? Ja, ja, ja. ¡Por favor!", escribió la influencer.

A pesar de la polémica, Samahara Lobatón no dejó dudas sobre su rol como progenitora. La influencer, madre de tres hijos —dos de ellos fruto de su relación con Bryan Torres— reafirmó que ella y sus pequeños están bien.

"Yo soy una gran madre para mis hijos. No están pasando absolutamente nada y así seguirá siendo. Yo no me ahogo en un vaso con agua; yo salgo adelante por mis hijos", afirmó en los chats.

Melissa Klug denuncia a Bryan Torres

Melissa Klug se presentó hace unos días en el set de Día D y solicitó a las autoridades impedir que Bryan Torres abandone el país, asegurando que no descansará hasta que se haga justicia por la agresión a Samahara Lobatón.

La 'Blanca de Chucuito' aseguró que Samahara Lobatón "está sometida", sufre de codependencia emocional y le tiene miedo a Bryan Torres. Agregó que el integrante de Barrio Fino la manipula y, aunque su hija le prometió que no volvería con él, no confía en sus palabras.

"Necesita ayuda urgente, y mientras esté con ese sujeto, todos los que quieran ayudarla serán sus enemigos", dijo Melissa Klug.

De igual modo, Melissa Klug aseguró estar preocupada por la integridad de Samahara Lobatón y la de sus nietos: "Tengo miedo de lo que le pueda pasar a mi hija y a mis nietos".

Por esa razón, prometió no descansar hasta lograr que se haga justicia. "No me quedaré de brazos cruzados ni esperaré a sacar en un ataúd a mi hija", añadió.

Así, la polémica entre Samahara Lobatón y Melissa Klug suma un nuevo episodio con los chats que acusan a la 'Blanca de Chucuito' de "hacer show" con la denuncia contra Bryan Torres.