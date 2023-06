Ale Venturo anuncia que mantendrá en privado conciliación con el 'Gato' Cuba: "Por bienestar de mi hija"

Rodrigo Cuba y Ale Venturo se han visto en envueltos en una polémica estás ultimas semanas debido a su sorpresiva ruptura sentimental, pero ahora la empresaria de "La nevera fit" ha anunciado que ya no hablará sobre sus temas personales, porque al parecer ha empezado la conciliación con el padre de su pequeña bebé.

Alexandra tomó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en el que empieza agradeciendo a su abogado, para luego anunciar que ya no expondrá sus temas privados con el padre de su hija, en aras del bienestar de la pequeña.

Como se recuerda, fue Melissa Paredes quien al parecer le recomendó su abogado a Ale Venturo, pues ella ya anteriormente se había enfrentado al "Gato' Cuba por la tenencia de la hija que tienen en común, esto luego que la actriz fuera ampayada por el programa "Magaly TV, la firme" siéndole infiel al futbolista con el bailarín Anthony Aranda, más conocido como "El activador".

Ale Venturo anuncia conciliación con 'Gato Cuba

El 'Gato' fue entrevistado por una reportera del programa de espectáculos de Willax, quien le preguntó directamente sobre una posible demanda de Ale Venturo, tal como pasó en su momento con Melissa Paredes.

Después de esto, la mujer de prensa le consultó sobre la relación que lleva con la empresaria, pues en historias del pelotero se ha visto que visita con mucha frecuencia a su bebé.

"Sí, he ido a ver a mi bebita y eso es lo más importante... que siempre pueda estar cerca de ella, pendiente de ella e involucrarme en su crianza ¿no?", respondió el 'Gato'.

Por su lado, Ale Venturo también habló de sus deseos de conciliar por medio de su abogado hace unos días.

"Hemos conversado, ella me ha pedido asesoría respecto al procedimiento de conciliación básicamente. Quiero precisar que ella no tiene ninguna intención de llevar esto a la vía judicial, no quiere iniciar ningún proceso judicial", declaró Arica el programa "América hoy".