Alejandra Baigorria 'EXPLOTA' contra el gobierno de Dina Boluarte por incendios forestales

Alejandra Baigorria sorprende al no dudar en pronunciarse sobre la preocupante situación que se vive en el interior del país debido a los incendios forestales. La exchica reality reclamó al gobierno de Dina Boluarte por no responder rápidamente ante los siniestros.

La popular 'Rubia de Gamarra' es conocida por mantenerse siempre activa en sus redes sociales para dar a conocer las distintas actividades que realiza en su faceta como empresaria, pero esta vez aprovechó la oportunidad para abordar la problemática que enfrentan alrededor de 20 regiones del Perú.

Alejandra Baigorria alzó su voz de reclamo y pidió a las autoridades actuar con más rapidez ante los incendios que no solo ha destruido hectáreas de campos de cultivo y afectado a la fauna, sino también dejó personas fallecidas.

"¡El gobierno no puede ser tan ineficiente ! ¡Dios mío, por favor! Ayudar y tomar acción rápido. Ayuda extranjera SOS", escribió la pareja de Said Palao acompañado de un corto video donde se ven a bomberos tratando de sofocar las intensas llamas.

Con ese mensaje, la exintegrante de 'Esto es Guerra' espera que otras entidades públicas y del extranjero puedan brindar todo su apoyo y las herramientas necesarias para poder detener la ola de incendios, debido a que nuestras autoridades han demostrado que no estamos preparados para este tipo de emergencia.

Alejandra Baigorria cuestiona al gobierno por incendios forestales en Perú.

Por otro lado, la empresaria peruana también contó a sus seguidores el complicado momento familiar que vive tras el anuncio de su hermano, de 33 años de edad, Sergio Baigorria se encuentra devastado por una rara enfermedad que lo aqueja.

"Hoy he decidido venir por acá porque la verdad es que ya no sé qué hacer. Tengo una enfermedad que se llama fibriomialgia y me está doliendo mucho mi cuerpo, me duele sobre todo mis brazos, pero mucho, mucho, muy fuerte", contó el hermano de Alejandra en Instagram.