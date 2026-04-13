Alejandra Baigorria viaja a España junto a Said Palao y él la llama "mi amor": ¿Confirmaron su reconciliación?

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria y Said Palao continúan en el ojo de la tormenta, debido a que estarían a puertas de reconciliarse, ya que hace unas horas se confirmó que ambos viajaron juntos a España, luego del ampay del 'Samurai' junto a un grupo de chicas en un yate en Argentina. La empresaria habría perdonado la infidelidad de su esposo y le estaría dando una segunda oportunidad.

Alejandra y Said fugan a España

Después de que Magaly destapara la fiesta de Said y sus amigos en Argentina, Alejandra decidió darse un espacio para sí misma y empezó a viajar a varios destinos, sola o acompañada de su familia, pero sin Said. El chico reality se quedaba en Lima, acompañado de su hija y haciendo deportes.

No obstante, esto cambió hace unas horas, ya que en redes sociales se difundió la foto de una seguidora de Alejandra junto a Said Palao durante el viaje a España. Un programa de espectáculos logró obtener imágenes exclusivas de la pareja en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mientras hacían cola para abordar su vuelo.

Cabe resaltar que también viajaron la madre de Alejandra, Verónica Alcalá, y su hermano Sergio Baigorria. El programa también expuso el récord migratorio de ambos, lo cual terminó de confirmar que hicieron el viaje juntos. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado respecto a una posible reconciliación, pero Said publicó una historia donde la llamada "mi amor".

Said llama "mi amor" a Alejandra Baigorria

Recordemos que, hace unas semanas, Said Palao lloró en vivo en "Esto es Guerra" y le pidió perdón a Alejandra por haber traicionado su confianza. Además, se comprometió a recuperar su matrimonio y hacer todo lo posible para que todo vuelva a ser como antes, y al parecer lo está logrando.

Alejandra nombra gerente general a Said Palao

Según Magaly Medina, Alejandra optó por registrar una nueva empresa llamada "Agarra tu gringa AB", que funcionará en base a sorteos con fines sociales. Lo más irónico es que el registro de la empresa se hizo el pasado 13 de marzo, misma fecha en la que Said estaba disfrutando con otras mujeres en un yate en Argentina.

Cabe resaltar que, un día antes de la inscripción de la empresa, Alejandra decidió colocar a Said Palao como gerente general de esta nueva sociedad, aunque ella tiene la mayor cantidad de acciones, seguida de su hermano y Said. La empresaria cuenta con un total de 5100 acciones, mientras que su hermano y su esposo tienen 4950 cada uno.

Es así que, Alejandra Baigorria y Said Palao fueron captados viajando juntos a España, lo que reaviva los rumores de una posible reconciliación tras el reciente escándalo del ampay del chico reality en Argentina. La empresaria habría decidido darle una nueva oportunidad a su relación sentimental.