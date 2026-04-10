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¿Estrés le pasó factura?

Alejandra Baigorria revela complicada afección médica y se somete a 'retoquito' en medio de crisis con Said

La empresaria atraviesa un momento personal complicado y, en medio de ello, sorprendió al revelar que se sometió a un procedimiento médico recomendado por un especialista para mejorar su bienestar.

Alejandra Baigorria se somete a 'retoquito' por condición médica
Alejandra Baigorria se somete a 'retoquito' por condición médica (Composición Exitosa)

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 10/04/2026

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Alejandra Baigorria está pasando un momento complicado debido a su crisis matrimonial con Said Palao. Sin embargo, a eso ahora se le suma una afección médica que le fue diagnosticada por su doctor de cabecera, quien le recomendó que se haga un 'retoquito' para evitar molestias o que el malestar empeore en el futuro. ¿A qué procedimiento se sometió la empresaria?

Alejandra se hace retoquito por condición médica

A través de sus historias de Instagram, la empresaria mostró que recientemente visitó a su médico, quien le diagnosticó bruxismo y, por ello, le recomendó someterse a una aplicación de toxina botulínica, popularmente conocida como bótox, para evitar contracciones innecesarias en el masetero.

Durante la intervención, el médico explicó que esta condición se produce cuando la persona aprieta los dientes de forma involuntaria mientras duerme, lo cual puede generar tensión mandibular, cambios en la estructura mandibular y distensión muscular que puede llegar a afectar al oído.

Tras el diagnóstico, Alejandra decidió someterse a la aplicación de bótox recomendada por su médico. El procedimiento fue mostrado ante cámara e inmediatamente se evidenciaron los resultados de la aplicación. Además, la empresaria aseguró que ya se sentía mucho mejor en ese instante.

Alejandra Baigorria se aplica bótox por bruxismo
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Recordemos que la 'Gringa de Gamarra' viene atravesando mucho estrés en las últimas semanas, luego de que su esposo, Said Palao, fuera captado bailando y coqueteando con un grupo de chicas durante su último viaje a Argentina. Hasta el momento, no se sabe si su matrimonio continúa o si decidirán separarse.

Alejandra habla sobre Said Palao

Pese a las especulaciones sobre una posible ruptura, Baigorria aseguró que ambos seguirán manteniendo contacto. "Nos van a seguir viendo juntos", fue el mensaje que dejó entrever su postura frente a la situación.

En esa línea, explicó que continuarán coincidiendo en espacios cotidianos, como su casa o su centro de trabajo. Según indicó, están manejando la situación a su manera, sin sentirse obligados a dar explicaciones públicas.

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"La decisión la voy a tomar yo, me puedo demorar un año y nadie tiene por qué juzgarme. Estoy tranquila y haciendo las cosas a mi manera. Ya lo sabrán. Voy a tomar una decisión de acuerdo a cómo dicta mi corazón y lo que yo siento", respondió Alejandra.

No cabe duda que, la empresaria enfrenta días complejos tanto en lo personal como en su salud, pero ha optado por priorizar su bienestar. Su decisión refleja la importancia de atender a tiempo cualquier malestar y escuchar a los especialistas, incluso en medio de situaciones emocionales difíciles que también requieren equilibrio y cuidado personal.

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