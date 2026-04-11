Alejandra Baigorria se vuelve a ir de viaje por importante motivo y sin Said Palao: "Voy a recibir un premio"

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria no ha dejado de viajar desde que se hizo pública su crisis matrimonial con Said Palao, luego de que él fuera captado bailando con otras chicas en Argentina. Esta vez, la empresaria tomó su vuelo con destino a Europa por un importante motivo y aseguró que estaba acompañada de sus padres, pero lo sorprendente es que ha dejado de lado a su aún esposo.

Alejandra abandona a Said y se va a Europa

La popular 'gringa de Gamarra' se ha mostrado muy trabajadora en las últimas semanas en redes sociales, especialmente desde el escándalo en el que se vio involucrado su esposo. Estuvo en Miami, República Dominicana, Máncora y ahora decidió que era momento de viajar al viejo continente por un motivo muy especial.

Según explicó ella misma en sus redes sociales, está viajando a España para recibir un premio especial como empresaria. En la imagen aparece en el aeropuerto junto a su madre, Verónica Alcalá, y su hermano. También indicó que su padre los alcanzará próximamente.

" Y nos fuimos a Madrid porque voy a recibir un premio internacional como empresaria. Mi papá llega después para verme triunfar. Perú para el mundo", escribió la emprendedora, muy orgullosa de sí misma y de sus raíces.

Alejandra Baigorria se va de viaje sin Said Palao

Said es nuevo gerente de Alejandra

A pesar del ampay, Alejandra optó por registrar una nueva empresa llamada "Agarra tu gringa AB", que funcionará en base a sorteos con fines sociales. Lo más irónico es que el registro de la empresa se hizo el pasado 13 de marzo, misma fecha en la que Said estaba disfrutando con otras mujeres en un yate en Argentina.

Cabe resaltar que, un día antes de la inscripción de la empresa, Alejandra decidió colocar a Said Palao como gerente general de esta nueva sociedad, aunque ella tiene la mayor cantidad de acciones, seguida de su hermano y Said. La empresaria cuenta con un total de 5100 acciones, mientras que su hermano y su esposo tienen 4950 cada uno.

El negocio fue aperturado con un capital de 15,000 soles y tiene como finalidad hacer rifas virtuales donde prometen regalar departamentos, autos, electrodomésticos y hasta dinero en efectivo. Las personas pueden participar pagando 10 soles para inscribirse. El dinero será destinado a construir un albergue para perritos.

Cabe resaltar que, hasta el momento, Alejandra no ha revelado si perdonará la infidelidad de Said, pero sí ha dejado claro que se seguirán viendo juntos, ya que continúan compartiendo el departamento en Lima. El chico reality ha expresado su deseo de reconquistar a su esposa y ganarse su perdón.