Alejandra Baigorria vive TERRIBLE momento y hace conmovedor pedido por su hermano Sergio

Alejandra Baigorria se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles en su vida familiar debido a que su hermano Sergio hizo una desgarradora revelación en sus redes sociales. Por ello, la exchica reality pidió a sus seguidores que la ayuden.

Sergio Baigorria, hermano menor de la conocida empresaria, conmocionó a todos al confesar, entre lágrimas, que lucha contra las complicaciones de una condición crónica como la fibromialgia, ya que tiene constantes dolores que afectan su vida diaria y le dejan un sentimiento de desesperanza.

"Tengo una enfermedad que se llama fibromialgia y me está doliendo mucho mi cuerpo, me duele sobre todo mis brazos, pero mucho, mucho, muy fuerte. (...) No sé qué hacer, no sé cómo abordarlo (...) Tengo mucho miedo", sostuvo en su cuenta de Instagram.