Alex Hidalgo, director de 'Vaguito', se disculpa tras su polémica en 'Ouke': "Solo me quería defender"

En las últimas horas, Alex Hidalgo, director de la película peruana 'Vaguito', fue el centro de duras críticas por cientos de seguidores luego de su participación en el programa 'Ouke'. En dicho espacio digital, el cineasta tuvo fuertes palabras contra una integrante de producción del mismo y en más de una ocasión se negó a aclarar los montos del dinero recaudado por el film que debía destinarse a albergues para canes abandonados.

Tras unas horas de lo sucedido, el propio realizador del largometraje utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de disculpas para los presentadores del programa y para sus seguidores que criticaron su participación.

En primer lugar, Alex Hidalgo aseguró que en ningún momento tuvo la intención de ofender a cualquier integrante de 'Ouke', como Carlos Orozco, o a un miembro de su producción y que solo quería defenderse. Este señaló que su reacción se debió a que durante varios minutos sufrió de comentarios en contra suya y de la propia película 'Vaguito' que fue un fenómeno de taquilla cuando se estrenó en las salas de cine de nuestro país.

"Este video es para disculparme con las personas que, de alguna manera, se sintieron incómodas con la entrevista que me hicieron hoy en un programa de internet. Nunca tuve la intención de exaltarme, pero lamentablemente venían lanzando videos y cosas negativas sobre mí. Soy ser humano, me puedo equivocar, pero no tuve ninguna intención de atacar ni molestar a nadie y solo me quería defender", indicó.