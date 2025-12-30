IGV: Comisión Permanente del Congreso aprueba ampliación de exoneraciones hasta 2028

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 29 de diciembre, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el Proyecto de Ley 13593, que amplía por tres años la vigencia de las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) contempladas en la norma.

Presidido por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, el grupo de trabajo sometió a segunda votación la iniciativa del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, que propone modificar la Ley del IGV y del ISC.

Exoneraciones ampliadas hasta el 31 de diciembre del 2028

La propuesta fue aprobada por mayoría, con 17 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. Durante una sesión previa, llevada a cabo el 17 de dicieimbre, el dictamen ya había sido aprobado en primera votación con 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

La norma recientemente aprobada propone extender hasta el 31 de diciembre del 2028 la vigencia de las exoneraciones del IGV aplicables a determinados bienes y servicios incluidos en los Apéndices I y II de la Ley del IGV y del ISC.

Esta modificación se da a partir de que, actualmente, dichas exoneraciones rigen solo hasta el 31 de diciembre del 2025. Según la propuesta, la nueva modificación entraría en vigencia el 1 de enero del 2026.

"El Proyecto de Ley tiene como finalidad contribuir con el acceso a bienes y servicios que favorece el desarrollo social y económico, así como de aquellos que inciden favorablemente en las actividades que generan impacto en sectores más vulnerables", se lee en el documento.

Apéndice I: Bienes exonerados del IGV)

Incluye una lista de bienes cuya venta o importación está exonerada del IGV. Los principales comprenden productos e insumos agrícolas y bienes de primera necesidad como:

Inmuebles destinados a sectores de escasos recursos

Materias primas para la industria textil

Oro para uso no monetario

para uso no monetario Vehículos destinados a misiones diplomáticas

La información técnica del proyecto señala que este apéndice representa el mayor impacto fiscal, con un costo estimado de más de 5700 millones de soles para el 2026.

Apéndice II: Servicios exonerados del IGV

Comprende algunos de los siguientes servicios esenciales:

Transporte público de pasajeros a nivel nacional , con excepción del transporte aéreo

de pasajeros a nivel , con excepción del transporte aéreo Servicios vinculados a la construcción y vivienda

Servicios que promueven el ahorro, la inversión y el comercio exterior

El costo fiscal estimado en este caso asciende a 706 millones de soles.

El proyecto se sustenta en evitar un incremento de precios en productos y servicios básicos, considerando que, de no mantenerse el beneficio, estos estarían sujetos al 18% del IGV.

Además, argumenta que el IGV tiene un impacto regresivo, afectando en mayor medida a los sectores de menores ingresos, por lo que estas exoneraciones permiten atenuar este efecto y estabilizar los precios.