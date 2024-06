Amy Gutiérrez asegura que ser pansexual le cerró puertas en el trabajo: "Me empezaron a ver como rara"

Amy Gutiérrez, reconocida por su talento en la salsa peruana, ha sido una voz prominente en la música latina. Recientemente, la cantante sorprendió al revelar públicamente que se considera pansexual, una identidad que, según confesó, le ha cerrado varias puertas en el trabajo.

En una entrevista para el podcast 'Intensas poderosas', Amy Gutiérrez compartió cómo su declaración como persona pansexual impactó su vida y carrera.

"Me dio mucha tristeza porque, que pena al ver que yo me animé a decir realmente algo con el que siempre he sentido de muy pequeña, siempre me he sentido así, me empiecen a ver como rara o como alguien no cuerda o que no tengo personalidad", agregó.