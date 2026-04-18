Ana Paula Consorte esquiva a la prensa tras ser consultada sobre Paolo Guerrero: "No hablo español"

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero han vuelto a ser captados juntos desde hace algunos días, luego de que la brasileña confirmara que estaban separados hace unas semanas. La pareja acudió a cenar a un restaurante hace unas noches y, cuando ella fue abordada por la prensa, decidió esquivar las preguntas indicando que no hablaba español.

Ana Paula huye de las cámaras

En la más reciente edición del programa Magaly TV, la firme, se mostraron imágenes de Paolo Guerrero encarando a un reportero del programa por preguntarle sobre su posible reconciliación con Ana Paula. Incluso, el futbolista le pidió al periodista que mejor hable con ella.

El reportero se acercó a la brasileña, que se encontraba sentada en una banca fuera del restaurante, para preguntarle directamente si ya se había reconciliado con el "Depredador". Sin embargo, la respuesta que recibió fue muy escueta y cortante.

"Ana Paula, ¿cómo estás? ¿Ya estás reconciliada con Paolo? Quizá esta cena es para...", le dijo el reportero, y ella inmediatamente cortó la conversación diciendo: "Yo no hablo español" .

La respuesta de la brasileña dejó sorprendida a Magaly, quien aseguró que solo habla español cuando le conviene, ya que en anteriores oportunidades ha aparecido en otros programas de televisión junto a Paolo y hablaba un español a medias. Además, cuando confirmó su separación del futbolista, conversó en español con un periodista de espectáculos.

Magaly destruye a Paolo Guerrero

La iniciativa del reportero no fue bien recibida por el delantero de Alianza Lima, quien, desde un inicio, marcó distancia, diciendo que no hablaba de su vida privada. Además, pidió al reportero que no le pregunte más, pero ante la insistencia, Paolo se molestó, asegurando que el periodista le estaba faltando el respeto a él y a la madre de sus hijos.

Magaly consideró que esta afirmación no era correcta y cuestionó duramente la actitud de Paolo Guerrero, asegurando, además, que la relación que él tiene con Ana Paula es un poco tóxica por sus idas y venidas desde hace varios años.

Por otro lado, aseguró que su reportero fue muy respetuoso con Paolo en todo momento, por lo que la reacción del futbolista no era necesaria. "Este chico fue muy educado al preguntarte (...) hace mucho tiempo eres mediático, pero lo que pasa es que cuando ve el micrófono de mi programa le salen ronchas. Comparado con la educación del reportero, él realmente se mostró bien malcriado, pedante y soberbio", sentenció.

De esta manera, el episodio volvió a encender la polémica sobre la relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, dejando más dudas que respuestas. Mientras evitan confirmar su situación sentimental, sus actitudes frente a la prensa siguen generando críticas, alimentando el interés público y manteniendo el tema en agenda.