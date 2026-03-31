Quinta ronda del debate presidencial continúa HOY: 11 candidatos presentarán sus propuestas este 31 de marzo

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este martes 31 de marzo, continuará la ronda de debates presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Es importante mencionar que, la quinta jornada que se llevará a cabo hoy en el Centro de Convenciones de Lima (San Borja), participarán 11 candidatos presidenciales.

Tal como ocurrió en la cuarta jornada de ayer lunes 30 de marzo, los ejes de exposición de propuestas se basarán en educación, innovación y tecnología; y empleo, desarrollo y emprendimiento.

¿Quiénes serán parte de la segunda jornada de debate?

Siguiendo con lo establecido por el JNE, la quinta ronda de debate está previsto a empezar a las 8:00 p. m., el cual durará aproximadamente dos horas y media, tiempo en el que los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno expondrán sus planes de gobierno a todos los peruanos.

Cabe precisar que, para la presente jornada estaba prevista la participación de 12 candidatos presidenciales; no obstante, lo harán 11, debido a que Vladimir Cerrón (Perú Libre) se encuentra prófugo de la justicia. En tal sentido, se menciona a los aspirantes que serán parte de la jornada de esta noche.

Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular)

(Fuerza Popular) Marisol Pérez Tello (Primero La Gente)

(Primero La Gente) Rafael López-Aliaga (Renovación Popular)

(Renovación Popular) Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú)

(Juntos por el Perú) Roberto Chiabra León (Unidad Nacional)

(Unidad Nacional) Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)

(Perú Acción) Paul Jaimes Blanco (Progresemos)

(Progresemos) Herbert Caller Gutiérrez (Partido Patriótico del Perú)

(Partido Patriótico del Perú) Mario Vizcarra Cornejo (Perú Primero)

(Perú Primero) Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú)

(Partido Demócrata Unido Perú) Mesías Guevara Amasifuén (Partido Morado)

Candidatos presidenciales

Cabe señalar que, el debate presidencial de este martes contará con cuatro bloques para su desarrollo, habiendo quedado establecido de la siguiente manera: exposición de ideas, réplica, formulación de la pregunta ciudadana y mensaje final.

Candidatos presidenciales

Pacto Ético Electoral exhorta a los candidatos a tener un buen comportamiento

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) exhortó el lunes 30 de marzo a los 35 candidatos políticos que participarán en los debates presidenciales a evitar cualquier tipo de violencia, agresión, amenazas y/o ataques personales.

La exhortación N.º 9 hace también un llamado a la ciudadanía a escuchar las propuestas e intercambios de ideas de los postulantes con el fin de ejercer un voto informado y responsable. Además, pidieron que haya un compromiso para mantener un ambiente electoral pacífico de respeto y sin violencia.

"Por tanto, el Tribunal de Honor hace un llamado a los actores políticos, así como a la ciudadanía en general, a cumplir con estos compromisos y sumar esfuerzos a fin de garantizar una cobertura imparcial, equitativa y tratando a los candidatos con respeto", señala la misiva.

Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral emite Exhortación N° 9 sobre la segunda jornada del Debate Presidencial. pic.twitter.com/kHiTFlp547 — JNE Perú (@JNE_Peru) March 30, 2026

La ciudadanía espera la propuesta de los 11 candidatos presidenciales para confirmar y definir su voto, a 12 días de las elecciones generales.