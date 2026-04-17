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Futbolista pierde la calma

¡Pierde los papeles! Paolo Guerrero es CAPTADO con Ana Paula Consorte y ENFRENTA a reportero de Magaly Medina

El futbolista Paolo Guerrero protagonizó un tenso momento con un reportero del programa "Magaly TV, la firme" luego de ser captado en una cena junto a Ana Paula Consorte en Lima.

Paolo Guerrero es captado con Ana Paula Consorte
Paolo Guerrero es captado con Ana Paula Consorte Composición Exitosa

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 17/04/2026

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Las especulaciones sobre un posible retorno sentimental entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se han reavivado tras ser captados compartiendo una velada nocturna en Lima. 

Las imágenes, difundidas en medio de rumores de reconciliación, muestran a la pareja disfrutando de una cena sin la compañía de sus hijos. Sin embargo, la noche no estuvo exenta de tensión, ya que el futbolista protagonizó un tenso momento con un reportero del programa "Magaly TV, la firme" al percatarse de la presencia de la prensa.

Paolo Guerrero protagonizó tenso momento con reportero

El delantero se encontraba compartiendo una cena junto a Ana Paula Consorte, en lo que parecía ser una cena privada sin la presencia de sus hijos, según se aprecia en las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina. 

La tranquilidad de la pareja, que para muchos seguidores este acercamiento confirmaría una reconciliación tras su reciente separación, se vio interrumpida por la presencia de las cámaras

Fue en ese instante cuando Paolo Guerrero mostró su incomodidad, enfrentando directamente al reportero y rechazando las insinuaciones sobre su vida personal, mientras la modelo permanecía en silencio. Lo que más llamó la atención fue la reacción del delantero de Alianza Lima al ser consultado sobre su situación amorosa. 

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"No seas cachoso... me has dicho cachaciento y ahí sí no te lo acepto", respondió incómodo tras salir del local.

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Guerrero le habría regalado lujoso auto a Ana Paula Consorte

El delantero nacional habría desembolsado una fuerte suma de dinero por un lujoso Porsche valorizado en aproximadamente US$100 mil, buscando dejar atrás las recientes diferencias que mantuvieron a la pareja alejada de las cámaras y redes sociales durante las últimas semanas en la capital.

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La pareja, acompañada por un asesor de ventas, analizó minuciosamente las prestaciones del vehículo antes de concretar la transacción comercial. Durante la prueba de manejo, se observó a la modelo brasileña al volante, mostrándose entusiasmada con el rendimiento del lujoso coche de marca alemana. El acuerdo se selló con un apretón de manos entre Guerrero y el vendedor del establecimiento especializado.

Tras cerrar la compra del Porsche valorizado en aproximadamente 100 mil dólares, el futbolista habría decidido pasar la noche en la vivienda de Consorte. Este hecho refuerza la teoría de que el "Depredador" está enfocado en recuperar la estabilidad de su hogar. El gesto económico no solo resalta por el monto, sino por el simbolismo de unión que proyectan ante la opinión pública.

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