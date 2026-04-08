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Gesto en reconciliación

Paolo Guerrero le habría regalado LUJOSO auto de alta gama a Ana Paula Consorte: ¿Se confirma la reconciliación?

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte fueron vistos adquiriendo un lujoso Porsche, valorizado en 100 mil dólares, señalando una posible reconciliación tras su mediática separación y diversos rumores sobre el futuro de su relación.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte en concesionario de lujo.
Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte en concesionario de lujo. (Composición Exitosa)

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 08/04/2026

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El futbolista Paolo Guerrero sorprendió al ser captado en un establecimiento de autos exclusivos junto a la madre de sus hijos, Ana Paula Consorte. El delantero nacional habría desembolsado una fuerte suma de dinero por un Porsche, buscando dejar atrás las recientes diferencias que mantuvieron a la pareja alejada de las cámaras y redes sociales durante las últimas semanas en la capital.

La escena captada por el programa de espectáculos muestra una dinámica familiar renovada, donde el jugador no solo se enfocó en la compra del vehículo, sino que también retomó las visitas al departamento donde reside la brasileña. Según revelación de Amor y Fuego, el deportista fue visto ingresando al domicilio con un estilo relajado y portando detalles personales, lo que indicaría que la convivencia familiar podría estar restableciéndose paulatinamente.

Los detalles de la exclusiva adquisición

La pareja, acompañada por un asesor de ventas, analizó minuciosamente las prestaciones del vehículo antes de concretar la transacción comercial. Durante la prueba de manejo, se observó a la modelo brasileña al volante, mostrándose entusiasmada con el rendimiento del lujoso coche de marca alemana. El acuerdo se selló con un apretón de manos entre Guerrero y el vendedor del establecimiento especializado.

Tras esto, fueron acompañados por un asesor de ventas, y luego captados probando un lujoso Porsche valorizado en aproximadamente US$100 mil. Las imágenes revelaron como la madre de sus hijos, Ana Paula Consorte va al volante, mostrándose sumamente entusiasmada mientras conducía el vehículo. 

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Todo hace pensar que la operación se concretó con éxito, porque a la hora de marcharse, el hijo de doña Peta le dio la mano al vendedor y ambos se despidieron firmemente como si tal cosa hubiera tenido lugar. Este regalo sería con el que el '9' pretendió conseguir el perdón de la brasileña.

Un nuevo comienzo en Lima

Tras cerrar la compra del Porsche valorizado en aproximadamente 100 mil dólares, el futbolista habría decidido pasar la noche en la vivienda de Consorte. Este hecho refuerza la teoría de que el "Depredador" está enfocado en recuperar la estabilidad de su hogar. El gesto económico no solo resalta por el monto, sino por el simbolismo de unión que proyectan ante la opinión pública.

A pesar de las indirectas publicadas anteriormente en plataformas digitales, la situación actual parece haber tomado un rumbo mucho más pacífico y armonioso. Con la entrega de este lujoso auto de 100 mil dólares, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte parecen haber sellado su reconciliación, dejando de lado las controversias para enfocarse en su bienestar familiar y el cuidado de sus últimos hijos en común.

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