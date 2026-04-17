Pamela Franco CONFIRMA que tuvo una relación con Cueva mientras estaba con Pamela López

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante su reciente aparición en el programa televisivo "Amor y fuego", Pamela Franco ofreció su versión sobre su relación con Christian Cueva, estas declaraciones involucran también a la aún esposa del futbolista, Pamela López.

Todo empezó cuando se tocó el tema del famoso depósito de S/280, una cifra que años atrás puso en jaque el matrimonio de Cueva con la actual participante de "La granja VIP".

Pamela Franco asegura que terminó su relación antes de que él se casara

Con total firmeza, Pamela Franco aclaró que su romance con Christian Cueva llegó a su fin en 2019. Según la cantante, ella misma cortó el lazo antes de que el futbolista llegara al altar con Pamela López, asegurando que fue ella quien decidió dar el paso al costado definitivo. Además, insistió en que su relación no se desarrolló dentro del matrimonio del deportista.

"Yo corté con él, fui yo la que me alejé en el 2019, mucho antes de que se casara", expresó la cantante

Pamela Franco reconoció que mantuvo el contacto con el futbolista tras la ruptura, una decisión que hoy califica como una equivocación. Según su versión, estos mensajes e interacciones alimentaron rumores falsos, pues insiste en que no tenían una relación activa.

La verdad de los S/280 que Christian Cueva le yapeó

Uno de los escándalos que más incendió las redes fue el misterioso depósito que Christian Cueva le hizo a Pamela Franco, y ella finalmente reveló el detrás de escena. La intérprete relató que todo surgió en un momento de relajo tras una sesión de fotos.

Según su versión, Cueva la buscó para advertirle que otra mujer saldría a hablar de su vínculo con el cantante, lo que despertó su curiosidad. En medio de esa conversación, y mientras consumía una cerveza, Pamela Franco le pidió en tono de broma que "invite una", sin imaginar que él respondería enviándole dinero.

"Fue en broma, yo estaba tomando una cerveza y le dije 'hazte una', y él lo tomó literal", relató.

La artista dejó en claro que el gesto no tuvo una connotación sentimental, aunque aceptó que pudo prestarse a interpretaciones negativas en medio del contexto mediático que atravesaba Christian Cueva con Pamela López.

Lejos de evadir el tema, la artista de cumbia, Pamela Franco, desmenuzó el contexto detrás de ese dinero y aprovechó para revelar matices de su conexión con Cueva que, por primera vez, se atrevió a admitir frente a las cámaras.