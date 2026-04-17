RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
¡Lo aceptó por primera vez!

Pamela Franco CONFIRMA que tuvo una relación con Cueva mientras estaba con Pamela López

La cantante Pamela Franco brindó nuevas declaraciones sobre su relación con Christian Cueva, en medio de la polémica que involucra también a la aún esposa del futbolista, Pamela López.

Pamela Franco confirma tuvo una relación con Cueva mientras estaba con Pamela Ló
Pamela Franco confirma tuvo una relación con Cueva mientras estaba con Pamela Ló Composición Exitosa

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 17/04/2026

Síguenos en Google News Google News

Durante su reciente aparición en el programa televisivo "Amor y fuego", Pamela Franco ofreció su versión sobre su relación con Christian Cueva, estas declaraciones involucran también a la aún esposa del futbolista, Pamela López.

Todo empezó cuando se tocó el tema del famoso depósito de S/280, una cifra que años atrás puso en jaque el matrimonio de Cueva con la actual participante de "La granja VIP".

Pamela Franco asegura que terminó su relación antes de que él se casara

Con total firmeza, Pamela Franco aclaró que su romance con Christian Cueva llegó a su fin en 2019. Según la cantante, ella misma cortó el lazo antes de que el futbolista llegara al altar con Pamela López, asegurando que fue ella quien decidió dar el paso al costado definitivo. Además, insistió en que su relación no se desarrolló dentro del matrimonio del deportista.

"Yo corté con él, fui yo la que me alejé en el 2019, mucho antes de que se casara", expresó la cantante

Pamela Franco reconoció que mantuvo el contacto con el futbolista tras la ruptura, una decisión que hoy califica como una equivocación. Según su versión, estos mensajes e interacciones alimentaron rumores falsos, pues insiste en que no tenían una relación activa.

Youna 'explota' tras confesión de Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr.: ¿Se acabó el compromiso?
Lee también

Youna 'explota' tras confesión de Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr.: ¿Se acabó el compromiso?

La verdad de los S/280 que Christian Cueva le yapeó

Uno de los escándalos que más incendió las redes fue el misterioso depósito que Christian Cueva le hizo a Pamela Franco, y ella finalmente reveló el detrás de escena. La intérprete relató que todo surgió en un momento de relajo tras una sesión de fotos. 

Según su versión, Cueva la buscó para advertirle que otra mujer saldría a hablar de su vínculo con el cantante, lo que despertó su curiosidad. En medio de esa conversación, y mientras consumía una cerveza, Pamela Franco le pidió en tono de broma que "invite una", sin imaginar que él respondería enviándole dinero.

Samahara Lobatón sorprende con INESPERADA confesión a Renato Rossini Jr. en 'La Granja VIP'
Lee también

Samahara Lobatón sorprende con INESPERADA confesión a Renato Rossini Jr. en 'La Granja VIP'

"Fue en broma, yo estaba tomando una cerveza y le dije 'hazte una', y él lo tomó literal", relató.

 La artista dejó en claro que el gesto no tuvo una connotación sentimental, aunque aceptó que pudo prestarse a interpretaciones negativas en medio del contexto mediático que atravesaba Christian Cueva con Pamela López.

Lejos de evadir el tema, la artista de cumbia, Pamela Franco, desmenuzó el contexto detrás de ese dinero y aprovechó para revelar matices de su conexión con Cueva que, por primera vez, se atrevió a admitir frente a las cámaras.

Karol G revela que un exnovio le fue infiel y ella se enteró gracias a la tecnología: ¿De quién se trata?
Lee también

Karol G revela que un exnovio le fue infiel y ella se enteró gracias a la tecnología: ¿De quién se trata?

Temas relacionados Christian Cueva Franco López Pamela relación

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA