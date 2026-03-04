¡Asu mare, Machín! Ampayan a Carlos Alcántara viviendo su soltería AL MÁXIMO

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La vida personal del recordado actor Carlos Alcántara, ícono del cine peruano por su papel en Asu Mare, ha captado nuevamente el foco del entretenimiento nacional.

Luego de que el programa Magaly TV: La Firme difundiera material audiovisual en el que se le ve en actitudes cariñosas con dos mujeres distintas en días sucesivos.

Las imágenes, grabadas en el sur de Lima, muestran al también jurado de Yo Soy compartiendo momentos íntimos fuera del contexto familiar, despertando especulaciones en redes sociales.

Según el programa, en un primer clip se ve al actor besando a una mujer cuya identidad no ha sido confirmada, mientras que en otro registro se le capta disfrutando de una jornada playera con una segunda acompañante.

Ambos momentos han alimentado los comentarios sobre una etapa de libertad y renovación tras la separación de Jossie Lindley, con quien compartió más de 30 años de historia y una familia consolidada.

Imágenes que encendieron las redes

Las cámaras del espacio farandulero captaron a Alcántara en distintos escenarios y con diferentes actitudes que sugerirían confort y cercanía con sus parejas del momento, generando reacciones encontradas entre seguidores.

Desde quienes celebran su nueva etapa hasta quienes cuestionan su exposición pública. Las grabaciones forman parte del avance que se exhibirá en la emisión completa del programa esta noche.

Según la conductora Andrea Arana en el programa Un día en el Mall, la separación entre Alcántara y Lindley no sería reciente.

"Él ya habría comunicado la decisión a su círculo más cercano", precisó.

Una relación de décadas que llegó a su fin

La ruptura entre Alcántara y Jossie Lindley marcó el cierre de una de las relaciones más estables del medio artístico peruano, tras más de tres décadas compartidas.

La pareja se conoció en los noventa y formalizó su relación en 2010, construyendo una familia y colaborando en proyectos personales. Hoy, sus caminos parecen haber tomado rumbos distintos, mientras el público sigue atento al desarrollo de esta historia.

Las imágenes que muestran a Carlos Alcántara en citas con dos mujeres distintas tras su reciente separación no solo alimentan la curiosidad de la farándula, sino que también ilustran el impacto mediático que sigue teniendo su vida sentimental en el Perú.

Después de una relación de más de 30 años, el paso a la soltería del actor ha generado expectación y debate, dejando claro que cada movimiento fuera de las pantallas seguirá siendo materia de atención pública.

En este escenario, su nueva etapa amorosa representa no solo un cambio personal, sino un fenómeno de interés para seguidores y críticos del espectáculo nacional.