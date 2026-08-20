Ana Paula estaría nuevamente embarazada en medio de crisis con Paolo Guerrero y 'likes' a Alondra García

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero vuelve a estar en el centro de la atención luego de que un conductor de televisión asegurara que la brasileña estaría nuevamente embarazada. La versión aparece en un momento especialmente complicado para la pareja, marcado por recientes polémicas relacionadas con las redes sociales del futbolista.

¿Qué se sabe sobre Ana Paula Consorte?

Durante la última edición de 'Amor y fuego', Rodrigo González reveló que había recibido información de fuentes que considera confiables y puso sobre la mesa esta nueva versión sobre la vida personal de la pareja. Según el conductor, el supuesto embarazo representaría una nueva arista dentro de la crisis sentimental que atraviesan.

"Unas fuentes bastantes confiables, y esta es una arista que no veníamos venir porque ellos están atravesando una fuerte crisis de pareja a la que también estamos acostumbrados pero esta vez no es igual a las anteriores, porque esta vez Ana Paula Consorte estaría nuevamente embarazada", expresó en su programa.

La situación cobra mayor interés porque, días atrás, las cuentas de Paolo Guerrero generaron sorpresa al interactuar con publicaciones de Alondra García Miró, su expareja. El futbolista llegó a compartir contenido de la modelo y, además, su perfil volvió a seguirla durante algunos minutos, provocando una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores. Sin embargo, Guerrero posteriormente explicó que sus cuentas de Facebook e Instagram habían sido vulneradas.

Paolo Guerrero denuncia hackeo de sus cuentas

El comunicado del delantero de Alianza Lima señala que la actividad irregular comenzó hace una semana. Según explicó, fueron detectados tres accesos que no reconoció en sus redes sociales, registrados desde distintos dispositivos y horarios específicos, situación que motivó una revisión de sus cuentas personales.

Guerrero detalló que los ingresos ajenos fueron confirmados tras revisar la actividad registrada en sus perfiles. El futbolista indicó que esos movimientos ocurrieron sin su autorización y estuvieron relacionados con acciones realizadas desde sus cuentas, además del repost que generó atención entre sus seguidores.

"He estado experimentando actividad inusual en mis redes desde hace días. Finalmente, hemos confirmado estos tres accesos maliciosos en mis cuentas, los cuales ocurrieron desde distintos dispositivos y en horarios específicos. Sé que muchos de ustedes han recibido solicitudes de amistad, likes y reposteos", publicó.

Es asó que, en medio de toda esta controversia, Ana Paula Consorte dejó el Perú y viajó a Porto Alegre, desde donde mostró algunos momentos de su estadía. Hasta el momento, la brasileña no ha confirmado ni desmentido públicamente la versión sobre un supuesto embarazo, por lo que la información permanece como una afirmación difundida en televisión.