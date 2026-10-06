Sheyla Rojas explota por burlas sobre la derrota de Joaquín Ramírez en Cajamarca: "Ya no me causa gracia"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas volvió a pronunciarse luego de las elecciones regionales de Cajamarca, en las que su pareja, Joaquín Ramírez, no consiguió alcanzar la gobernación regional. La modelo dejó en claro que mantiene su respaldo al político y, al mismo tiempo, expresó su incomodidad por una parodia realizada sobre su participación durante la jornada electoral.

La popular 'Shey-Shey' reaccionó a un video publicado por el pódcast 'Sin más que decir', donde Israel Dreyfus y Luciana Roy realizaron una imitación relacionada con su presencia en Cajamarca junto a Joaquín Ramírez. La escena no fue tomada con humor por Rojas, quien decidió responder públicamente a través de los comentarios de la publicación.

Sheyla agradece a Cajamarca

Además, Sheyla defendió el apoyo que mostró a Joaquín durante la campaña electoral y dejó claro que su participación estuvo motivada por el vínculo sentimental que mantiene con el candidato. De esta manera, buscó descartar cualquier interpretación de que su presencia en las actividades políticas haya respondido a un acuerdo o contrato.

Asimismo, la modelo destacó que guarda buenos recuerdos de su experiencia en Cajamarca y resaltó el cariño que recibió de los ciudadanos durante su visita. Para Rojas, más allá del resultado electoral, su respaldo a Ramírez fue una muestra genuina de afecto y respeto hacia su pareja y hacia la población cajamarquina.

"Siempre voy a apoyar a la persona que amo; fue una linda experiencia y para mí fue con todo respeto hacia el pueblo cajamarquino que me recibió con mucho cariño. La política pasa, el amor y el respeto quedan", escribió en un comentario.

Sheyla molesta con Israel

Sin embargo, su mensaje también estuvo dirigido contra Israel Dreyfus, a quien cuestionó por participar en la parodia pese a conocerla personalmente. Aunque reconoció que las imitaciones forman parte de su trabajo, Sheyla dejó entrever que le incomodó que el contenido se realizara a costa de una situación que consideraba personal.

"Y no me causa gracia que hagan burla o parodia, sobre todo de personas que dentro de todo considero como Israel que me conoce, pero bueno, es su trabajo parodiar y burlarse de una mujer, en fin. Gracias Cajamarca", indicó.

Finalmente, Sheyla Rojas agradeció nuevamente a Cajamarca por la recepción que tuvo durante la campaña y remarcó que el resultado político no cambia sus sentimientos hacia Joaquín Ramírez. Con ello, la modelo reafirmó públicamente su respaldo a su pareja, mientras marcó distancia de las bromas realizadas sobre su participación en las elecciones regionales.