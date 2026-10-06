Kim Kardashian sorprende al aparecer con exclusivo bolso de 200 MIL DÓLARES: ¿Por qué cuesta tanto?

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kim Kardashian volvió a sorprender con uno de sus exclusivos accesorios de lujo. La empresaria fue vista luciendo un diminuto bolso de Hermès cuyo valor puede superar los 200 mil dólares, una pieza que llamó especialmente la atención por sus reducidas dimensiones, su elaboración en plata y el nivel de exclusividad que representa.

El lujoso bolso de Kim Kardashian

Se trata del Hermès Kellymorphose Sac Bijou Chaîne, una versión en miniatura del icónico bolso Kelly, diseñada por Pierre Hardy. A diferencia de una cartera convencional, este accesorio fue concebido principalmente como una pieza de joyería, por lo que su atractivo está en el diseño, la rareza y el carácter coleccionable.

El pequeño bolso está fabricado en plata esterlina y mide aproximadamente 11 centímetros de ancho por 7 centímetros de alto. Además, pesa cerca de 440 gramos, una característica llamativa si se considera su diminuto tamaño. Por ello, más que un accesorio pensado para transportar objetos, funciona como una joya que complementa el look.

El precio también explica la repercusión que generó la aparición de Kardashian. Como referencia, Christie's llegó a vender un Mini Kelly de plata esterlina por 214.200 dólares, estableciendo un récord para este tipo de pieza. De ahí que el accesorio utilizado por la celebridad haya sido relacionado con valores superiores a los 200 mil dólares.

Sin embargo, esta cifra no necesariamente corresponde al precio exacto del bolso que llevó Kardashian. Publicaciones especializadas señalan que el ejemplar podría alcanzar actualmente un valor cercano a los 100 mil dólares en el mercado secundario. Aun así, se trata de una suma considerable para un accesorio de dimensiones tan pequeñas.

Como se sabe, la socialité Kim Kardahian es aficionada a los artículos de lujo y tiene en su poder una de las colecciones más grandes de bolsos Hermes, que se caracterizan por su exclusividad y escasa venta. Se ha reportado que existe incluso una lista de espera de hasta 5 años para que la marca francesa le ofrezca a uno de sus clientes un bolso del modelo birkin o kelly.

La aparición volvió a poner en evidencia la particular relación de Kim Kardashian con los artículos de lujo y las piezas exclusivas de Hermès. En esta ocasión, el diminuto Kelly no pasó desapercibido y terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados de su look, demostrando que, en el mundo de la moda, el tamaño no siempre determina el valor.