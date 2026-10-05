Luciana Fuster realiza fuerte denuncia contra policía tras las Elecciones Regionales y Municipales

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los ciudadanos peruanos acudieron el último dominigo, 4 de octubre, a las urnas para participar de la jornada de Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sin embargo, las incidencias de todo tipo siempre suelen presentarse en estos procesos electorales. Tal es el caso de Luciana Fuster que ha realizado una fuerte denuncia y acusa a un policía a través de sus redes sociales.

La denuncia de Luciana Fuster tras las Elecciones Regionales y Municipales

La joven creadora de contenido utilizó sus canales oficiales para levantar su voz de protesta por lo sucedido con su hermana mayor Fernanda Fuster durante las recientes votaciones para poder elegir a los alcaldes y gobernadores regionales por los próximos cuatro años.

En su relato, reveló que su ser querido fue víctima de una serie de comentarios desafortunados y mal intencionados por parte de un efectivo de la Policía Nacional del Perúi (PNP) quien según afirmó no respetó el carné de CONADIS de su familiar debido a que padece de una enfermedad autoinmune invisible.

"Mi hermana acaba de vivir una situación muy fea por parte de este policía tras salir de su lugar de votación a causa de su ignorancia. Como algunos ya saben mi hermana es parte de la población vulnerable y certificada por CONADIS, ella quiso salir por una puerta más cerca porque venía con dolores corporales y el policía le hizo una serie de comentarios desatinados y desafortunados", señaló.

Evidentemente indignada por lo sucedido la exreina de belleza lamentó que la desinformación institucional termine revictimizando a quienes tienen discapacidades no perceptibles a simple vista.

"Me da un dolor tan grande por mi hermana y por toda la gente en el país que es tratada con indiferencia a causa de la ignorancia de las autoridades que deben velar a los ciudadanos", sostuvo.

¿Qué enfermedad padece la hermana de Luciana Fuster?

Cabe señalar que la hermana de la exintegrante de Esto es guerra, Fernanda Fuster, padece desde hace varios años de esclerosis múltiple, una afección autoinmune y degenerativa que termina por deteriorar el sistema nervioso. Ha sido la misma joven quien mediante sus redes sociales ha compartido cómo es vivir con dicha afección y el desgaste que supone.

En conclusión, la modelo peruana Luciana Fuster recurrió a sus redes sociales oficiales para realizar una fuerte denuncia que va en contra de un efectivo de la Policía a quien acusa de comentarios desafortunados hacia su hermana mayor Fernanda Fuster y que no respetó su carné de CONADIS durante el desarrollo de la jornada de Elecciones Regionales y Municipales 2026.