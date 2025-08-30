Ana Siucho se pronuncia tras recientes revelaciones de Edison Flores sobre su nivel: "Ojalá"

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pese a los triunfos tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, los hinchas de Universitario se mostraban más que preocupados por el bajo rendimiento de Edison Flores en cada uno de los partidos jugadores. En las últimas temporadas, el 'Orejas' fue uno de los principales referentes del cuadro crema siendo clave en el bicampeonato del 2023 y 2024.

Sin embargo, su estado físico, el cual evidencia algunos kilos de más, y su poca trascendencia en los partidos importantes del equipo merengue, se hacían notar cada vez más. Justamente, en los últimos días el propio futbolista reveló los motivos de ello sorprendiendo a más de un fanático.

Ana Siucho se pronuncia ante revelaciones de Edison Flores

Tras contar sus motivos en un canal digital, Ana Siucho subió un emotivo mensaje en redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram, luego de lo revelado por Edison Flores.

Como era de esperarse, diversos usuarios tomaron esta publicación como una clara respuesta ya que la frase compartida indicaba: "Ojalá de septiembre a diciembre, la vida sea más bonita".

Ana Siucho y su emotivo mensaje en Instagram.

¿Qué dijo Edison Flores?

Días atrás, el referente de Universitario, Edison Flores, fue el invitado principal del programa de YouTube, 'Doble Punta' donde habló de todo un poco. Como era de esperarse, el jugador fue consultado sobre la evidente disminución en su juego y, por primera vez, habló de como su vida privada y amorosa fueron claves para ello.

En el primer lugar, el jugador aseguró que, como a cualquier persona, los sucesos de su vida personal influyen en la cancha, pero que ya logró asimilar todo.

"No es fácil para nadie. Es para largo, esto es poco a poco, no es de ahora, ya viene tiempo ya. Yo estoy en mi pico para subir. Somos futbolistas y estamos expuestos a la presión de la gente, quizás un poco más de presión", indicó.

En esa misma línea, el futbolista crema indicó que a partir de ahora se enfocará en recuperar su confianza y mostrar nuevamente el rendimiento que lo llevó a meterse en el corazón del aficionado merengue.

"Mi meta ahora es recuperar la confianza. Sentí que la había perdido, pero nunca dejé de trabajar. A veces uno trata de separar la vida personal de la profesional, pero hay momentos en que ambas se cruzan y eso complica todo", añadió.

De esta manera, Ana Siucho publicó un emotivo mensaje a solo días de las recientes revelaciones de Edison Flores sobre su vida personal y su rendimiento futbolístico.